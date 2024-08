Passione motori, domenica la Salita del Costo per auto e moto d’epoca

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ in fermento, pronta far rombare i suoi motori la macchina organizzativa del ventisettesimo raduno di auto e moto d’epoca “Malo panoramica” e della diciottesima rievocazione storica della “Salita del Costo”. Domenica 1 settembre infatti, con raduno dalle 8 e partenza dalle 10,15 dal piazzale delle piscine di via Molinetto a Malo, gli amministratori comunali di Malo, Cogollo del Cengio e Velo d’Astico, i tre enti patrocinanti, daranno il via alla kermesse motoristica promossa dal Consorzio delle pro loco Val Leogra e dall’Unpli Vicenza, voluta e ancor oggi diretta da Umberto Bianconi dell’Unpli.

“Ci aspettiamo dai 150 ai 200 veicoli ma le iscrizioni sono ancora in corso e si potrò aderire anche domenica mattina, fino all’orario del via – assicura Bianconi. “Quest’anno abbiamo il fondamentale supporto del Rally Club Isola Vicentina per quanto riguarda la gestione logistica, i trasferimenti, la segnaletica e i commissari di percorso”. Di fatto, partiranno prima le moto e poi le auto, distanziate di una quindicina di minuti, allo scopo di limitare i disagi al traffico così come precisato da Renzo De Tomasi, presidente del Rally Club.

“Sarà un’edizione particolarmente curata – afferma Piergildo Capovilla, sindaco di Cogollo – nella quale si è riusciti a superare alcune difficoltà riscontrate in passato a causa di aspetti viabilistici come i semafori accesi. Eviteremo nel tragitto i centri abitati e valorizzeremo il territorio. Tutto questo grazie al sostegno degli enti patrocinanti e dei vari sponsor”. E tra gli enti coinvolti ritorna Velo d’Astico, come spiega Daniela Dal Zotto, consigliere comunale con delega allo sport: “E’ un’iniziativa in cui crediamo fermamente. Il pranzo collettivo alla Montanina di Velo consentirà agli appassionati di godere di un’esposizione dei veicoli storici nell’ampia area della pesca sportiva”. E dopo il via di Malo i veicoli storici saliranno lungo il Costo vecchio sino a Treschè Conca, dove ci sarà una sosta per il ristoro, per poi ritornare appunto verso Velo dove ci sarà l’appuntamento conviviale.

“In questo mondo frenetico, dove tutto scorre velocemente, questa sfilata di intatta eleganza, ci invita ad osservare la bellezza di questi mezzi che ci riportano al sapore del tempo che va vissuto compiutamente e del fascino scintillante di un ingegneria non più attuale ma pur sempre eterna” dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Malo, Silvia Berlato. Parole che fanno scopa col pensiero del sindaco Moreno Marsetti: “Si tratta di un evento a cui la nostra amministrazione comunale è assai legata – conclude il primo cittadino di Malo – e sarà un’occasione per scoprire un territorio come il nostro assai di paesaggi e di aspetti culturali da ammirare”. Le iscrizioni, per eventuali appassionati, si potranno effettuare telefonando al 3518340777 o al Consorzio Val Leogra 0445513476, anche via mail a consprolocovalleogra@gmail.com. Adesioni aperte anche domenica direttamente sul posto di partenza.