Principio d’incendio sul tetto: attimi di paura ieri al Rifugio Balasso

Paura ieri pomeriggio, 9 luglio, al Rifugio Balasso (Valli del Pasubio) quando un principio di incendio, che si è sviluppato in prossimità della canna fumaria, ha interessato il tetto.

Subito è stato dato l’allarme al 115 che ha organizzato il soccorso inviando in forze le risorse necessarie. Sono giunti sul posto, oltre alla squadra di Schio dei vigili del fuoco, competente per territorio, anche i colleghi della centrale di Vicenza con la prima partenza, un autobotte e un’autoscala e mettendo in campo ben 14 operatori.

L’intervento dei pompieri, che ha evitato il peggio, è terminato dopo circa tre ore con la messa in sicurezza della struttura e dei suoi occupanti.

