Vandali notturni bucano i copertoni di decine di auto in sosta. E’ caccia ai responsabili

Almeno una decina di auto ritrovate al mattino dai proprietari con le gomme a terra, forate da qualche buontempone che definire come “vandalo” rappresenta il più tenue dei complimenti. Rabbia mista a incredulità per i cittadini scledensi commercianti o residenti nella frazione di Magrè, che nel corso del week end sono stati loro malgrado vittime di un insensato blitz – probabilmente notturno – da parte di un manipolo di imbecilli. La fastidiosa scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, con almeno una dozzina di famiglie costretta a cambiare programmi per la domenica, appiedate senza preavviso nè colpa. Gli squarci sui copertoni lasciano intendere che si sia utilizzato un coltello o arnesi simili per tagliare le ruote.

Impossibile pensare che l’atto vandalico multiplo possa essere opera di un’unica mano, infatti, visto che le automobili posteggiate nell’area retrostante allo Stadio De Rigo – sul lato opposto rispetto all’ingresso dell’impianto sportivo – sono state danneggiate in gran numero, almeno una dozzina secondo le prime stime di fatto ancora da aggiornare. A denunciare pubblicamente il fatto nel web un post in uno dei gruppi social su Facebook dedicati alle comunità locali, con dovizia di immagini a testimonianza (che riportiamo in calce). Non ci sarebbero segno di effrazione o tentativi di furto dagli abitacoli dei veicoli: sono stati presi di mira anche numerosi veicoli dei titolari degli esercizi commerciali della zona: fornai, tabaccai e ristoratori. I più fortunati, si fa per dire, si sono ritrovati con una sola gomma a terra, per altri invece due/tre le ruote da riparare.

Alcuni degli automobilisti si stanno recando in queste ore presso il comando dei carabinieri di Schio per presentare una denuncia invece formale, atta a individuare i responsabili dei danneggiamenti. E magari ottenere un futuro risarcimento per le forature multiple. Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona commerciale, intorno a via Roma e via S. Pio X, potrebbero riservare amare sorprese ai vandali notturni. Che potrebbero vedersi sgonfiare, stavolta, la loro boria qualora gli elementi raccolti dalle forze dell’ordine consentissero di individuarli e inchiodarli di fronte a prove inconfutabili di colpevolezza.

I sospetti di residenti e commercianti comprensibilmente adirati, vertono su bande di bulletti dell’area di Schio ma, in attesa di riscontri certi, altre ipotesi meno probabili rimangono aperte, dalla ripicca all’avvertimento, anche se si tende ad escludere si tratti di un atto intimidatorio nei confronti di qualcuno in particolare.