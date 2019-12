Ritrovato in casa in fin di vita da un amico. Indagini sulla morte di un decoratore 55enne

La morte di Cristian Collareda, 55enne vicentino ritrovato esanime nella sua casa di collina a Torrebelvicino la notte scorsa, potrà essere chiarita con certezza assoluta solo dall’autopsia. Che dovrebbe essere autorizzata nelle prossime ore ed eseguita già oggi all’ospedale di Santorso, dove si trova la salma del decoratore e scenografo originario di Schio, deceduto per un probabile arresto cardiocircolatorio. A dare l’allarme un amico della vittima, che al suo arrivo presso l’abitazione di contrada Val Casarotti avrebbe lo trovato in fin di vita, tanto che all’arrivo dei soccorsi del Suem 118 ormai il suo cuore aveva cessato di battere, rendendo vani i tentativi di rianimazione. Il rinvenimento di non meglio precisate sostanze sospette su cui sono in corso degli accertamenti, fanno sapere i carabinieri, lascia aperta la pista che all’origine della disgrazia possa concorrere l’assunzione di droga. Solo il risultato dell’esame autoptico potrà confermare o smentire l’ipotesi delle prime ore.

Collareda viveva solo nell’abitazione rustica nella zona pedemontana, sopra la frazione turritana di Pievebelvicino. Sarebbe stato solo anche nel momento della crisi letale che lo ha poi portato al tragico epilogo, nella notte tra sabato e domenica. Nella contrada che ospita una manciata di abitazioni private e una casa-vacanza per comunità, nessuno si sarebbe accorto di nulla, uscendo all’esterno al sopraggiungere delle luci di ambulanza e carabinieri di Valli del Pasubio, nell’incredulità generale. Ogni ipotesi è stata presa in considerazione dalle forze dell’ordine, che stanno tentando di ricostruire nei dettagli le ultime ore di vita dell’uomo, indagando nella cerchia di amicizie più strette, dopo aver informato ieri mattina i familiari della triste notizia della morte improvvisa del congiunto.

Alle spalle del 55enne una ultraventennale carriera nell’ambito dell’arredamento, la decorazione e l’installazione di scenografie nel settore artistico, ambienti professionali dove era molto conosciuto e apprezzato per le sue eclettiche abilità. Dopo gli studi liceali aveva completato gli studi universitari allo Iuav di Venezia, e da circa 20 anni era titolare di un’impresa autonoma.