Vasto incendio boschivo al Tretto. In azione protezione civile e pompieri

Un vasto incendio boschivo è scoppiato in tarda serata sull’altopiano de Tretto a Schio. Le fiamme stanno coinvolgendo i boschi sotto monte Brazome e ha un fronte molto ampio, ben visibile dall’Alto Vicentino.

Sul posto sono entrate in azione 9 squadre antincendio della Protezione Civile e due dei vigii del fuoco, ma nel corso della notte l’incendio verrà solo sorvegliato a causa de terreno impervio che non consentirebbe un intervento in sicurezza, spiega la sala operativa provinciale dei vigili de fuoco. Domattina molto probabilmente entreranno in azione anche i Canadair della Regione.