Formula 1, verso il Mondiale: nei test in Bahrein bene la Ferrari di Sainz

Penultima giornata di test a Sakhir in Bahrein. Proprio dove domenica 20 marzo alle ore 16 comincerà una nuova appassionante stagione del “Circus”. Intanto, dai test arrivano buone notizie per la Ferrari: Carlos Sainz è velocissimo ma Kevin Magnussen con la Haas fa meglio dello spagnolo nell’extra time. Terzo crono per il campione del mondo Max Verstappen.

L’altro ferrarista Charles Leclerc chiude con il sesto tempo a poco meno di un secondo dal compagno di squadra. Ma va detto che per ora Red Bull e Mercedes si sono nascoste limitandosi a sperimentare. Per questo sono da considerare esclusivamente indicativi i tempi fatti registrare dalle varie monoposto. Molte scuderie, infatti, hanno provato più il passo gara che il tempo sul giro secco, altre invece non hanno voluto scoprire troppo le carte prima dell’inizio della stagione ufficiale.

Al di là di tutto, è bello vedere segnali di crescita da parte della Ferrari. Per Sainz, la miglior prestazione è arrivata con la mescola C4. Il pilota iberico ha fermato il cronometro a 1′.33″.532, staccando di quasi mezzo secondo il Campione del Mondo in carica Max Verstappen su Red Bull, autore di 86 giri rispetto ai 60 di Sainz. Solo nell’extra time concesso alla Haas per problemi legati ai ritardi nella consegna dei materiali in Bahrain, Magnussen ha risposto con uno straordinario 1′.33″.207 che lo ha proiettato in vetta alla classifica dei test.

Le altre vetture. Solo pochi giri per Lewis Hamilton: il campione della Mercedes ha chiuso al 5° posto dopo 47 tornate completate al termine della sessione. Meglio del britannico ha fatto Lance Stroll, quarto sulla Aston Martin. Buon lavoro anche da parte di Esteban Ocon che con la Alpine ha completato 111 giri. Ma il record di giornata è di Yuki Tsunoda della AlphaTauri: 119 giri completati. Forse nell’ultimo giorno di test qualcuno potrebbe iniziare a fare sul serio perchè tra una settimana bisognerà davvero fare sul serio in pista.