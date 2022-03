Raccolta rifiuti abbandonati, un centinaio di volontari hanno partecipato alla “giornata ecologica”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si sono ritrovati per raccogliere rifiuti abbandonati nel rispetto dell’ambiente e per sensibilizzare i cittadini al tema, sempre più d’attualità. L’iniziativa ecologica è stata organizzata dal comune di Monte di Malo e ha visto il ritrovo di circa un centinaio di persone sabato scorso, 5 marzo. Il progetto denominato “giornata ecologica” è stato proposto con il doppio obbiettivo di ripulire il territorio ma anche far capire l’importanza di gettare correttamente la spazzatura.

Ritrovo fissato alle ore 13:30 presso il Comune di Monte di Malo e la chiesa di Priabona, i consegna dei materiali e poi via a ripulire il paese. A supportare questa attività sono state svariate associazioni del paese, tra cui la Pro Loco.

Anche Alto Vicentino Ambiente, la società vicentina di gestione dei rifiuti con sede a Schio, ha collaborato a questa iniziativa con la fornitura gratuita ai partecipanti di guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti. La Consigliera di Ava, Alessia M.F. Lazzaretto ha dichiarato: “Da sempre promuoviamo questo tipo di iniziative e partecipiamo volentieri a questa mobilitazione in tutto l’Alto Vicentino che è sana non solo da un punto di vista pragmatico, per cui alcune zone del comune verranno liberate dai rifiuti, ma è importante anche da un punto di vista del messaggio che veicola: ognuno di noi, anche banalmente comportandosi in modo civile e non abbandonando i rifiuti, è chiamato a prendersi cura del proprio territorio. Questi volontari, poi, hanno sicuramente fatto un bellissimo passo in più, per il bene di tutti”.

I componenti delle associazioni alle quali si sono aggiunte anche numerose famiglie, suddivisi in gruppi definiti e nel rispetto delle norme anti Covid, per un totale di circa un centinaio di persone, con la loro presenza all’evento e il loro impegno hanno effettuato materialmente la pulizia di strade di transito e altre aree urbane piagate dall’abbandono di rifiuti. Tutto il lavoro di pulizia è durato fino alle 18.00.

Il Sindaco di Monte di Malo, Mosè Squarzon, ringraziando Tutti i volontari che si sono resi disponibili per la giornata ecologica, sottolinea l’importanza di un’azione comune continua nel ricercare la cultura del rispetto per l’ambiente: “Sono consapevole che sia estremamente logorante il continuo verificarsi di abbandoni di rifiuti nel nostro splendido territorio; non dobbiamo, però, demordere ed arretrare, cercando, con le nostre possibilità, di porvi rimedio con vigile attenzione ed adoperarsi con iniziative che possano rimuovere l’inciviltà che ancora si manifesta. La nota positiva, che mi rende fiducioso per il futuro, sono i Volontari, dai più ai meno giovani, che, insieme, compiono, di continuo, degli sforzi per un obiettivo di Comunità”.