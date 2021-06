Vetro in lastre, riattivato il conferimento in 22 ecocentri gestiti da Alto Vicentino Ambiente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il servizio di raccolta di una particolare tipologia di rifiuti ingombranti, vale a dire il “vetro in lastre“, riprende nel territorio dell’Altovicentino dopo un’interruzione obbligata legata alla chiusura avvenuta nei mesi scorsi della discarica di Thiene. A comunicarlo è la società consorziata di Ava – Alto Vicentino Ambiente – attraverso i canali di comunicazione all’utenza.

In questi giorni si potuto ripartire in tutti gli ecocentri attrezzati, ad eccezione dei punti di raccolta di Salcedo e Posina/Laghi/Castana dove l’apposito contenitore non è stato installato a causa delle dimensioni ingenti dello stesso.

Per gli altri 22 comuni dell’Altovicentino dove il servizio era stato interrotto nel corso 2021 (lista completa in calce) via libera invece alla possibilità di conferire determinate “qualità” di vetri di serramenti e speciali. In particolare nell’apposito nuovo contenitore si dovranno inserire lastre di vetro satinato, di vetro camera senza telaio, e di vetro normale. Esclusi invece dal servizio come avveniva comunque anche in precedenza quelle tipologia per cui si rende necessario l’intervento di ditte specializzate per lo smaltimento. Vale a dire vetro armato e/o blindato e cosiddetto il vetro cemento.

I 22 ecocentri in cui è stato riattivato il servizio sono:

1. Calvene/Lugo di Vicenza

2. Carrè

3. Chiuppano/Piovene Rocchette

4. Caltrano/Cogollo del Cengio

5. Fara Vicentino

6. Malo

7. Marano Vicentino

8. Monte di Malo

9. Santorso

10. San Vito di Leguzzano

11. Sarcedo

12. Schio – Magrè

13. Schio – Campagnola

14. Thiene – via Liguria

15. Thiene – via Renier

16. Tonezza del Cimone

17. Torrebelvicino

18. Valdastico/Pedemonte/Lastebasse

19. Villaverla

20. Velo d’Astico/Arsiero

21. Zanè

22. Zugliano