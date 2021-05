1-1 del Vicenza a Frosinone: salvezza conquistata con un turno di anticipo

Vicenza salvo con un turno di anticipo, grazie all’1-1 portato a casa nel pomeriggio a Frosinone: per i biancorossi infatti il pareggio significa certezza matematica di rimanere in Serie B. FROSINONE (5-3-2): Bardi; Brighenti, Szyminski (dal 79’ Novakovich), Capuano (dal 57’ Brignola); Salvi, Rohden (dal 57’ Tribuzzi), Kastanos, Vitale, Zampano; Iemmello (dal 85’ Vitale), Parzyszek (dal 57’ Ciano). A disp. Iacobucci, Marcianò, Baroni, Curado, Carraro, Boloca, Maiello. All. Grosso L.R. Vicenza (4-3-1-2) Perina; Bruscagin, Pasini, Valentini, Beruatto (dal 70’ Barlocco); Zonta (dal 60’ Cinelli), Rigoni (dal 78’ Pontisso), Agazzi; Vandeputte, Meggiorini, Nalini (dal 60’ Jallow (dal 78’ Lanzafame)). A disp. Grandi, Cappelletti, Ierardi, Da Riva, Giacomelli, Longo, Mancini. All. Di Carlo Arbitro: Lorenzo Maggiorini della sezione di Lecco Marcatori: 74’ Vandeputte (LRV), 76’ Brignola (F) Primo tempo 4′ Prima fiammata biancorossa con Nalini che trova Meggiorini al limite dell’area che però viene chiuso bene da Zampano al momento del tiro, palla tra le braccia di Bardi 10′ Conclusione di Vitale dai 25 metri, palla oltre la traversa 13′ Colpo di testa di Capuano, dagli sviluppi di un corner, palla di poco a lato 29′ Ci prova Salvi dal limite, conclusione oltre la traversa 31′ Botta da fuori di Vitale, Perina è attento e respinge la conclusione 36′ Punizione di Vandeputte, respinge con i pugni Bardi 38′ Ammonito Pasini Fine pt. Frosinone-LR Vicenza 0-0 Secondo tempo 46′ Cross dalla sinistra di Salvi, Rohden però non impatta bene la sfera 49′ Contropiede biancorosso con Vandeputte che riparte in velocità e salta un marcatore, ma non riesce a trovare l’assist per Meggiorini che poi si allarga 57′ Tripla sostituzione del Frosinone: entrano Ciano, Tribuzzi e Brignola al posto di Parzyszek, Rohden e Capuano 59′ Ci prova Ciano dalla distanza, palla di poco oltre la traversa 60′ Doppia sostituzione biancorossa: entrano Cinelli e Jallow al posto di Zonta e Nalini 61′ Conclusione sul primo palo di Beruatto, Bardi è attento 68′ Ammonito Kastanos per un fallo su Vandeputte 70′ Sostituzione biancorossa: entra Barlocco al posto di Beruatto 71′ Traversa Frosinone! Conclusione potente dalla distanza di Ciano, Perina sfiora quel tanto che basta e la sfera viene respinta dalla traversa! 74′ GOOOOOOOL LR VICENZA!!!! Vandeputte su punizione dal limite, trova la deviazione della barriera e la sfera si insacca! 76′ GOAL FROSINONE: Brignola riporta il risultato in parità tra le proteste per un sospetto fuorigioco 78′ Doppia sostituzione biancorossa: entrano Pontisso e Lanzafame al posto di Rigoni e Jallow 79′ Sostituzione Frosinone: entra Novakovich, esce Szyminski 85′ Sostituzione Frosinone: entra Vitale, esce Iemmello 4 minuti di recupero Finisce qui! LR Vicenza che è salvo con una giornata di anticipo!

Il commento del mister, Mimmo di Carlo: “Innanzitutto provo una grande gioia, perché la salvezza è arrivata attraverso il nostro risultato e non per mezzo di quello degli altri. Questa è una prova ulteriore della forza di questo gruppo. Ci siamo riusciti contro il Frosinone che è una buona squadra. Ci tengo a ringraziare un po’ tutti quelli che fanno parte del Vicenza: i giocatori, lo staff tecnico, lo staff medico, i magazzinieri, tutti quelli che lavorano nella sede, e tutti quelli che hanno lavorato e che hanno spinto tutto l’anno per cercare di arrivare a questo risultato. E ovviamente la società e i nostri tifosi. È un obiettivo che ci eravamo posti in quest’anno di consolidamento, ci siamo riusciti, con le nostre forze e con i nostri risultati. Le braccia allargate e lo sguardo al cielo al fischio finale? E’ stata una stagione difficile, sotto tutti i punti di vista, mai vista una stagione del genere, mai vista veramente ed io sono 17 anni che alleno con 8 anni in Serie A, tanti in B e tanta C, però quello che è successo quest’anno è successo tutto insieme. E’ stato un anno duro nel quale lavorare, siamo sempre stati fuori dalla lotta salvezza e questa è già una cosa positiva, però comunque sentivamo la voglia della piazza, della società, dell’allenatore, dei giocatori di provare a far qualcosa in più, non ci siamo riusciti, ma abbiamo sempre dato tutto. E quindi è una salvezza che va festeggiata nel modo giusto con tutto il gruppo, con tutti quelli che sono stati partecipi nell’ottenere questo risultato in questo campionato”.

Il marcatore Vandeputte: “Il goal? Onestamente non ho calciato benissimo. La sfera è stata deviata un po’ però l’importante è che sia entrata, così siamo riusciti a passare in vantaggio. Una dedica? Soprattutto per la mia ragazza, per la bambina e la mia famiglia che mi seguono e sostengono sempre. Poi vorrei dedicarlo alla società che da dentro mi ha sempre sostenuto e ai tifosi, che purtroppo in questa stagione ci hanno potuto seguire solo da casa, quindi questo gol è un po’ per tutti coloro che mi stanno vicino e che mi hanno sempre dato sostegno. Salvezza sofferta? E’ stato un anno un po’ strano, come ovviamente per tutte le squadre”.