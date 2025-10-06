A Stefano Furlani e Sara Mazzucco l’undicesima Strarzignano. In duemila alla non-competitiva

La Strarzignano Trofeo Autovega 2025, nonostante le avverse condizioni meteorologiche della prima parte della mattinata, va in archivio con il successo al maschile del vicentino Stefano Furlani (AV Brazzale) e con quello della bellunese Sara Mazzucco (GS Quantin Alpenplus). Gara agonistica decisamente avvincente e una non competitiva comunque affollata sono stati gli ingredienti della manifestazione che si è tenuta nella mattinata di domenica 5 ottobre. Tradizionale vigilia dedicata ai più piccoli grazie al GiocAtletica in piazza e alla Strakids che hanno attirato decine di giovanissimi aspiranti dell’Atletica che hanno potuto cimentarsi su varie prove di corsa, lanci e salti.

Per il trofeo Autovega 260 gli agonisti al via, in linea con la passata edizione, conferma importante per una tra le dieci chilometri più quotate su scala regionale. Duemila i partecipanti alla non competitiva, con le iscrizioni spinte dai gruppi scolastici e sportivi fortemente incentivati dai rilevanti premi in materiale sportivo e scolastico messi a disposizione dai promotori Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino. Piena soddisfazione anche per il Comune di Arzignano con sempre in prima fila il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore allo sport Giovanni Lovato, che hanno elogiato una macchina organizzativa più che rodata, le decine di volontari e gli sponsor sempre più coinvolti dalle iniziative promosse dai sodalizi atletici del territorio.

La gara agonistica: Furlani il re Mazzucco la regina

Nel percorso ricco di spunti tecnici, al maschile, dopo l’abbandono della gara per infortunio del favorito El Mozoury, l’ha spuntata di gran carriera il vicentino Stefano Furlani (Atletica Vicentina Brazzale) che sul rettilineo finale non ha lasciato scampo a Daniel Turco (Vicenza Marathon). Crono rispettivi di 31’54 e 31’”58; bronzo per Massimo Guerra (Atletica Vicentina Brazzale) in 32’12”.

Al femminile non ha avuto rivali Sara Mazzucco (Atletica Quantin Alpenplus) in 37’34. Argento per l’immarcescibile Giovanna Ricotta (Vicenza Marathon) in 39”22. Bronzo per la vicentina Fabiana Povero (Atletica Vicentina Run Bisson Auto) in 41”51. Nelle classifiche giovanili molto in vista allievi e junior cassolesi di Atletica Pedemontana Veneta: Mosè Ferraro in 35’45” in quella degli allievi e Alberto Baron quella degli junior in 35”53.

Le classifiche sono disponibili su endu.net.

Premiate anche tutte le categorie master mentre la Coppa Longevità è andata a, categoria Sf70 al femminile a Maria Luigia Quintarelli (KmSport Verona) e al maschile a Gianantonio Mazzacavallo (Vicenza Marathon) della categoria SM75.

La non competitiva: duemila iscritti trainati da scuole e gruppi sportivi

Nonostante la pioggia e il cielo plumbeo, scuole e gruppi sportivi hanno contribuito a una buona partecipazione della cittadinanza, con la possibilità di cimentarsi sui tracciati di tre, sette o dodici chilometri. Il progetto scolastico ha registrato mille iscrizioni e per le scuole un ammontare di 1.500 euro spendibili in materiali sportivi o didattici come premio per la loro adesione. Importante la presenza anche di gruppi aziendali come quelli di Euroventilatori, del Gruppo Mastrotto e della Nardi Outdoor Living. Un legame tra sport e promozione del benessere personale divenuto patrimonio anche delle aziende impegnate a coinvolgere dipendenti e collaboratori in iniziative espressione della socialità dei propri territori di riferimento.

Visibilmente stanchi e soddisfatti i presidenti di Atletica Arzignano, Christian Belloni e di Atletica Ovest Vicentino, Roberto Mistrorigo, che rinnovano l’appuntamento per sportivi agonisti e camminatori per la dodicesima edizione in calendario nella prima domenica di ottobre 2026. Soddisfazioni che peraltro sono raddoppiate alla luce delle tre medaglie che Atletica Ovest Vicentino incassa ai nazionali cadetti e cadette con Leo Grace Odje campionessa italiana dei trecento metri e argento nella rappresentativa veneta con la 4×100, così come per l’argento di Zoe Pretto nel triplo e gli ottimi piazzamenti di Beatrice Boschetto nel martello e Alba Pellizzari negli ostacoli.