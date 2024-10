Previsioni 4-6 ottobre: tempo perturbato, con miglioramento nel fine settimana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Un profondo minimo depressionario centrato tra il centro e nord Italia determina condizioni di tempo perturbato sul Vicentino. Una bassa pressione alimentata da correnti fredde nord orientali stanno facendo scendere sensibilmente le temperature, tanto che tornerà un po’ di neve anche sulle nostre Prealpi. Generale miglioramento del tempo nel fine settimana.

Venerdì 4 ottobre

Giornata di maltempo. I fenomeni più diffusi e persistenti li vedremo in mattinata. Piogge estese in pianura, mentre in montagna la quota neve calerà fin verso i 1700/1800 metri. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più deboli e intermittenti, fino al totale esaurimento in serata quando si affacceranno già le prime schiarite. Sono attesi 15/25 mm di pioggia, con punte di 30 sulle pedemontane. Sulle cime più alte oltre i 2000 metri cadranno dai 10 ai 20 cm di neve fresca. Venti in rinforzo da quadranti settentrionali. Temperature in calo con estremi termici in pianura compresi tra i 10 e 14 gradi.

Sabato 5 ottobre

Generale miglioramento del tempo. Sul vicentino il cielo si presenterà variabile, non mancheranno ampie schiarite soprattutto il pomeriggio/sera. Ventilazione nord orientale. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento nelle massime con punte fino a 16/17 gradi.

Domenica 6 ottobre

Giornata con sole prevalente su tutta la provincia. Non mancheranno innocue nubi sulla fascia Prealpina. Le temperature minime saranno in calo con punte di 6/7 gradi anche in pianura. In ripresa le massime fino a 19 gradi. Dopo il freddo in quota, lo zero termico tornerà sopra i 3000 metri.

Tendenza nel lungo termine

Dopo la bella giornata di lunedì, martedì transiterà una nuova perturbazione sul vicentino. A seguire rapido miglioramento a metà settimana. Temperature in linea col periodo.