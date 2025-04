Accoppiata di vicentine ai playoff per la B. Ecco il cammino di “Lane” e Arzichiampo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo i rispettivi finali di stagione giocati nel giorno della Festa della Liberazione, con “musi lunghi” a Trento (Lane ko 3-1) e gioia genuina invece in vallata del Chiampo (1-0 al Feralpi) è tempo di playoff già in partenza per l’Arzignano Valchiampo. Mentre si mette in modalità stand-by un Vicenza deluso e forse più da un finale di stagione non all’altezza dell’organico, delle motivazioni, del pubblico e dei suoi sogni cullati da agosto a venerdì scorso.

Entrambe le due vicentine di “testa” del calcio di città e provincia accedono allora alla parte “calda” della stagione, e non solo per il clima di primavera tendente all’estate, anche se con stati d’animo contrapposti. A salire in serie B con il biglietto vip riservato alle vincitrici dei tre gironi ci sono l’Entella e l’Avellino, con liguri e campani a ritornare al secondo piano del calcio italiano. E ovviamente il Padova, dimostratosi più “maturo” nelle gare clou.

Il L.R. Vicenza può in pratica contare su tre settimane di riposo per rimettersi in sesto come squadra a livello psicologico e nei singoli per recuperare gli acciacchi vari che hanno limitato la condizione di più di un effettivo biancorosso. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 18 maggio (salvo ritocchi), con l’entrata in scena dell’undici di mister Vecchi direttamente ai quarti di finali. Si giocherà sempre con la doppia partita, da questa fase in poi, di andata e ritorno. Va ricordati, infatti, che il club berico parte tra le quattro teste di serie in quanto seconda classificata nel gruppo A, accedendo così di diritto al 2° turno della fase nazionale.

Delle 28 formazioni di serie C qualificatesi per i playoff l’ultima a staccare il biglietto per la post season è stata proprio la squadra dell’Ovest Vicentino. Arzignano Valchiampo che ha archiviato con tre turni di anticipo la pratica salvezza e si è poi preso lo sfizio di operare il sorpasso al Novara proprio sulla linea del traguardo. Piemontesi indecorosamente sconfitti per 6-0 a Trieste, giallocelesti vicentini a sgambettare il FeralpiSalò terza forza del girone e a guadagnarsi così l’accesso al “circuito” riservato alle candidate alla salita in B attraverso la maratona dei playoff.

Conquistato in formidabile rimonta, se si considera che a poco meno di un quarto di torneo l’Arzichiampo era ultimo con 4 punti in 10 partite. Niente riposo per Bordo e soci, che domenica prossima (4 maggio, dunque) sfideranno il Renate in trasferta, con fattore campo (e pareggio) a favore dei lombardi, quinti classificati a fine campionato. In coda, salutata la Clodiense che torna tra i dilettanti, due saranno gli spareggi playout: quello tra Triestina e Caldiero e il derby delle “Pro”: Pro Patria e Pro Vercelli. I gialloblu dovranno superare ben tre scogli per raggiungere i cugini biancorossi tra le 8 finaliste, se così è lecito definirle, dei playoff. I primi due, in ogni caso, saranno in gara unica e fuori casa. Ricordando sempre che, per quanto il calcio risulti ambiente spesso spigoloso, la palla è sempre rotonda!

