Il Consiglio Comunale all’approvazione del rendiconto 2024: l’avanzo all’edilizia scolastica e manutenzioni

Oggi il Consiglio comunale di Schio è chiamato ad approvare il rendiconto della gestione 2024, un documento che fotografa lo stato delle finanze comunali alla chiusura dell’anno scorso. Dopo essere stato esaminato dalla Commissione bilancio, il rendiconto arriva in aula come passaggio chiave per definire le risorse effettivamente disponibili e per programmare gli interventi strategici a beneficio della comunità.

Il documento conferma una situazione economico-finanziaria solida, risultato di una gestione attenta e responsabile. La spesa complessiva per investimenti, nel corso del 2024, ha superato gli 8,9 milioni di euro, concentrandosi in particolare su settori ritenuti prioritari come la mobilità, l’ambiente, la sicurezza e le strutture pubbliche.

Nel 2024 l’impegno di spesa corrente è stato pari a 32.521.062,51 euro, con un aumento pari al 5,88% rispetto all’esercizio precedente (30.714.710,28 euro) e rivolto soprattutto a questi tre ambiti: servizi istituzionali, generali e di gestione (8.608.231,05 euro pari al 26,47%); sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (6.003.152,57 euro pari al 18,46%) e diritti sociali, politiche sociali e famiglia (5.458.121,01 euro pari al 16,78%).

Le entrate correnti, pari a circa 36 milioni e 359 mila euro, provengono per quasi il 90% da risorse proprie, in particolare dall’IMU e dai proventi derivanti dalla gestione dei beni comunali.

«Questo risultato – spiega l’assessore al Bilancio, Chiara Parise – è il frutto di un lavoro puntuale e rigoroso nella gestione delle risorse pubbliche. In un contesto complesso, segnato da un progressivo calo dei trasferimenti statali e dalla prospettiva di una forte riduzione delle entrate legate al canone della rete del gas, essere in grado di pianificare investimenti senza ricorrere a nuovo debito è un segnale di grande responsabilità».

Il rendiconto evidenzia anche un importante dato legato alla tempestività dei pagamenti: nel 2024 il Comune ha saldato mediamente le fatture dei fornitori con 14 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, un miglioramento significativo rispetto all’anno precedente che si attestava sugli 8,5 giorni di anticipo, con un evidente beneficio dei fornitori nell’ottenere liquidato, prima della scadenza, il proprio credito.

L’avanzo di amministrazione immediatamente disponibile per nuovi investimenti ammonta a 642.771 euro e sarà destinato a interventi puntuali, con una particolare attenzione all’edilizia scolastica e cimiteriale. «Grazie all’avanzo già disponibile – precisa l’assessore ai Lavori pubblici, Giorgio Marchioro – l’amministrazione comunale interverrà su vari fronti. Sono previsti lavori nei cimiteri e interventi per contrastare i dissesti in località Progresso e Contrà Laita, oltre alla manutenzione delle strade comunali. Particolare attenzione è riservata agli edifici scolastici, con risorse destinate alle scuole primarie, ai Bagni Rosmini e alla scuola dell’infanzia di Giavenale».

Tra gli altri interventi, si segnalano la riqualificazione dell’impianto sportivo De Rigo e il risanamento di alcune strutture sportive esistenti.

Ulteriori risorse saranno impiegate nei prossimi mesi anche per il piano asfaltature e per nuove azioni di mitigazione dei danni da dissesto idrogeologico, utilizzando l’avanzo libero che sarà disponibile dopo la verifica degli equilibri di bilancio prevista entro la fine di luglio.

Conclude la sindaca, Cristina Marigo: «Il rendiconto 2024 racconta di un Comune che amministra con serietà, concretezza e visione. Aver garantito equilibrio nei conti, senza tagliare servizi né aumentare il debito, ci permette oggi di investire in ciò che serve davvero: scuole sicure, strade più curate ed impianti sportivi rinnovati e, più in generale, in una miglior qualità della vita per i cittadini”.

