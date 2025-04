Domani pomeriggio l’ultimo saluto a Marino Zaltron, morto precipitando dal tetto del suo capannone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si terrà domani pomeriggio a Santorso il funerale di Marino Zaltron, il 57enne morto sabato 26 aprile dopo essere precipitato dal tetto del capannone a fianco dell’abitazione di famiglia, in via Stradelle.

La cerimonia funebre si svoglerà alle 15,30 nella Chiesa di Santa Maria di Santorso. La salma partirà dall’ospedale dell’Alto Vicentino. Nell’epigrafe, la moglie Marzia Della, il figlio Edoardo, i genitori e gli altri familiari hanno voluto ringraziare pubblicamente i vigili del fuoco di Schio accorsi subito sul posto sabato mattina.

In pensione dal novembre scorso, sabato mattina Zaltron intorno alle 9 era salito sul tetto del capannone agricolo per riparare, secondo quanto detto dai familiari, un buco presente sulla copertura in eternit. Ad aiutarlo nei lavori, il figlio 24enne. Improvvisamente, dopo circa mezz’ora, il tetto ha ceduto sotto il suoi piedi, facendolo precipitare all’interno del capannone da 6-7 metri di altezza. I familiari, accorsi dopo aver avvertito il tonfo, hanno dato immediatamente l’allarme e sul posto sono giunti velocmente vigili del fuoco di Schio e un’ambulanza del Suem 118. I sanitari hanno tentato le manovre rianimatorie, purtroppo inutilmente.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Piovene Rocchette per i rilievi del caso: attraverso informazioni e testimonianze. La ricostruzione delle cause di quanto accaduto lascia pochi dubbi, tanto che il magistrato ha dato subito il nulla osta alla sepoltura del 57enne. Zaltron era conosciuto in paese e aveva collaborato con l’amministrazione comunale anche recentemente per la sistemazione di alcuni fossi della zona. Era conosciuto anche a Cogollo del Cengio, dove per alcuni anni aveva gestito una macelleria. Lascia nella disperazione la moglie Marzia Dellai e il figlio Edoardo, oltre ai genitori.

