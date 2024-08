Andamento lento al debutto per le vicentine di C: Lane pari col Giana, ko Arzichiampo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il calcio d’agosto porta due cocenti scottature alle formazioni beriche del calcio “pro”, dopo i rispettivi debutti in campionato tra sabato (Arzignano Valchiampo sconfitto 3-0 a Trieste) e domenica, con un L.R. Vicenza da montagne russe ad accontentarsi di un pari casalingo. I biancorossi, sotto 1-0 in avvio, si sono fatti raggiungere allo scadere dal Giana Erminio dopo aver ribaltato il parziale grazie ai gol dei nuovi attaccanti Morra e Zamparo, buttando al vento la superiorità numerica per 45 minuti. Due punti persi, senza dubbio, e lo testimoniano ampiamente i volti dei calciatori a fine gara.

Niente festa biancorossa allora la termine dei primi 90′ di campionato allo Stadio Menti, di fronte a poco meno di 9 mila spettatori paganti e poco meno di 30 gradi di temperatura al fischio d’inizio serale. Il punto in cassa va bene per allungare la serie positiva del 2024 di risultati, che si allunga a 18 partite senza sconfitte (playoff esclusi), e sicuramente sarebbe fuori luogo parlare già all’indomani della “prima” di classifica. Da salvare anche il rientro in campo nella ripresa di Della Morte – con ovazione dei tifosi di casa – e le due punte a segno anche loro come Rauti in Coppa Italia.

Nel piatto “nero” della bilancia, invece, i due gol subiti in 90′ e la terza partita ufficiale di fila con reti incassate, in controtendenza rispetto alla solidità dei mesi passati. In più, in gol per il Giana Erminio sono andati due difensori, su sviluppi di palla inattiva. Due “colpi” alla bocca dello stomaco in avvio e in conclusione del match, con ragionamenti quindi da fare sul focus mentale da migliorare sul tavolo di mister Stefano Vecchi e il suo staff. Il macigno più pesante da digerire, però, considerato anche il clima, è costituito dai 45′ in superiorità numerica a partire in pratica dal 1′ del secondo tempo. Bello lo scavetto in corsa di Morra (all’esordio) su assist di Costa sull’1-1, sull’asse Della Morte-Zonta-Zamparo il 2-1, fino a 5′ dalla fine. Da ricordare che, sulla scorta dei risultati recenti, il Giana non è una squadretta: ai playoff tre mesi fa e dentro ora in Coppa Italia al pari del “Lane”.

Il giorno prima, invece, per l’Arzichiampo tutto da oliare del nuovo allenatore Bruno si è assistito a un’ora di partita di buon spessore dei vicentini, opposti alla Triestina che anche in questa stagione viene annoverata tra le favorite. Gara inchiodata sullo 0-0, ma una volta che gli alabardati hanno scardinato la difesa ospite si sono dovuti tra palloni dalla rete in 8′ appena di partita, per una metà ripresa da incubo. Rimandato il primo gol ufficiale della stagione, così come avvenuto nell’apparizione fugace in Coppa Italia (0-1 contro il Rimini), nella vallata del Chiampo ci si augura di non dover affrontare lo stesso problema della stagione passata, avara di guizzi in zona gol.

