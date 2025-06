Il risveglio affidato al canto del Gallo, ora è ufficiale: è l’ex Entella il nuovo allenatore del “Lane”

Si chiude la telenovela tra le due coppie in divorzio composta da allenatori e società di calcio, rendendo ufficiale il nome del nuovo tecnico del L.R. Vicenza. A sbloccarsi è stata la situazione in Liguria, con l’Entella che libera l’ora ex protagonista della promozione in serie B del club di Chiavari – e l’anno prima di una salvezza in rimonta -, giunto ieri in città per la firma che lo legherà ai colori biancorossi per due stagioni.

Contratto fino a giugno 2027, con allenatore in seconda Filippo Carobbio e via via gli altri innesti dello staff tecnico che seguirà la squadra biancorossa per la quarta stagione di fila in serie C. Dopo due promozioni annusate ma non gustate alla fine.

Stesse dinamiche nelle scorse ore per “liberare” Stefano Vecchi dal vincolo con la società della famiglia Rosso, con cui formalmente si sarebbe proseguito per un altro anno ancora. Trovato l’accordo per la rescissione, dopo un anno e mezzo in Veneto ora mister Vecchi può definirsi ex allenatore e prendere la via dell’Inter Under 23, che sarà al debutto in serie C nella prossima stagione, seguendo le orme di Juventus, Atalanta e Milan.

Fabio Gallo, ex calciatore che ha calcato i campi della serie A, viene da una stagione da lode all’Entella. Promozione diretta in B con “fosso” scavato da 9 punti sulla Ternana – killer del Vicenza in semifinale playoff e poi sconfitta dal Pescara -. Occhio che non si tratta del primo mister “vincente” in categoria chiamato al capezzale dei Rosso: così fu ad esempio per Aimo Diana, a Vicenza per appena quattro mesi, e per lo stesso Vecchi, che pur avendo raccolto serie positive e punti sicuramente importanti, non ha centrato l’obiettivo. Per Gallo, ora, ci sarà il tempo di impostare il lavoro e costruire la rosa insieme al nuovo diesse Zamuner.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.