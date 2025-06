Vicenza, il canto del… Gallo è vicino: l’ex Entella (quasi) pronto a dirigere il coro biancorosso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si attende a ore, o al massimo entro la conclusione del week end in corso, l’ufficializzazione del nuovo allenatore del L.R. Vicenza. Alla risoluzione del contratto che legava per un’altra stagione Stefano Vecchi e la società dello Stadio Menti farà seguito la firma dell’ex Entella – ancora sotto vincolo pure lui – Fabio Gallo, alla “prima” in Veneto.

Due nodi importanti ma prettamente formali, quelli che rimangono da sciogliere tra Veneto e Liguria, con altrettanti rescissioni si auspica consensuali indispensabili per dare il via alle prossime avventure in panchina dei due allenatori legati dai colori biancorossi. Curiosità, il tecnico di Bollate è nato l’11 settembre, classe 1970.

In uscita con destinazione Inter Under 23 (in serie C) mister Vecchi oramai quasi ex “Lane”, dopo due playoff di serie C raggiunti ma senza ciliegina, capitolando in finale 2024 contro la Carrarese e in semifinale un mese fa contro la Ternana; in entrata per il 54enne lombardo pure lui, da calciatore con gli anni migliori vissuti tra Brescia e Atalanta praticamente agli antipodi se si guarda alla rivalità, con già un quinquennio di vita in Veneto nella parte finale di carriera, a Treviso.

Da tecnico, tra serie B e serie C, si annoverano le esperienze tra alti e bassi prima a Como, Ternana, Spezia, Potenza e gli exploit a Foggia (subentro e gran rimonta in classifica), fino al 1° posto all’Entella con promozione in B della stagione 2024/2025. In mezzo, al di fuori dai confini italiani, nel 2022 una parentesi in Azerbaijan come spalla di Gianni De Biasi alla guida della nazionale. Anche a Chiavari alla guida dell’Entella una rimonta significativa dal penultimo posto alla salvezza alla prima stagione, poi in quella successiva la vittoria del girone, con il record di 32 risultati utili di fila. E pure la conquista della Supercoppa di serie C, battendo il Padova. Insomma, Gallo è il mister più vincente dell’ultima serie C.

