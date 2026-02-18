Batticuore Famila, assalto a Venezia riuscito: gara 1 a Schio, ora match point al PalaRomare

Il Beretta Famila Schio vince a Venezia ed è sia a metà dell’opera che con due match point a disposizione. Il match di andata di Play-In di Euroleague Women, con in palio un unico pass per la Final Six che assegnerà il titolo europeo, se lo aggiudicano le vicentine per 68-66 al palasport Taliercio, impianto sportivo di casa delle orogranata dell’Umana Reyer. Gara vibrante fino all’ultimo istante, con le ospiti di Schio ad approcciare meglio al duello, per poi piombare quasi nel baratro nella fase centrale – passivo fino 12 punti! – e rientrare in corsa verso il finale di derby veneto internazionale, dimostrando sagacia e intensità negli ultimi secondi decisivi prima della sirena.

Guardando a caldo ai numeri, strepitosa la prestazione delle tiratrici scelte da 3 punti, con il 50% (9 canestri su 18) che di fatto tengono a galla le arancioni in Laguna, sul “pasticcione” invece dalla lunetta e sui tiri ordinari. In doppia cifra Shepard, Laksa, Conde e pure capitan Sottana, mentre la rientrante Zandalasini ha dato man forte alle compagne per gara 1 solo dalla panchina. Ma è stata la difesa, forse più il punto forte delle orogranata, a colpire nel momento decisivo, concedendo alle locali solo 9 punti nell’ultimo quarto del match.

La serie di spareggio per raggiungere Saragozza, sede della Final Six continentale, si sposta ora al PalaRomare dove mercoledì 25 alle ore 20 il Famila Schio avrà la chance di chiudere i conti davanti al proprio caldissimo pubblico che a Venezia è stato protagonista rumoroso in tribuna in esterna. Nell’altro confronto che mette in palio il secondo pass dai Play-In, nella capitale ceca si assiste ancora a una vittoria esterna: le spagnole del Casademont battono 82-71 Usk Praga, con dunque le campionesse in carica sul punto di uscire di scena tra sette giorni.

IL TABELLINO – Umana Reyer Venezia – Beretta Famila Schio 66-68

Parziali 12-15, 23-18, 22-20, 9-15

Umana Reyer Venezia: Charles 13, Villa 4, Nicolodi ne, Pan 2, Pasa 2, Cubaj 6, Dojkic 7, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 9, Holmes 14, D’Este ne.

Beretta Famila Schio: Mestdagh ne, Sottana 10, Zanardi 2, Verona 3, Conde 13, Andrè 4, Zandalasini ne, Badiane ne, Keys 7, Shepard 16, Laksa 13.

La società informa che i biglietti per gara 2 (in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 20.00) saranno in vendita lunedì e martedì presso la biglietteria del PalaRomare dalle 17 alle 19. Massimo 3 biglietti disponibili per ogni persona.