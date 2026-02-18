Valdastico Sud, auto sbatte sul guardrail: grave un uomo, incastrato fra le lamiere

Poco dopo le 19 di oggi 18 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A31 Valdastico Sud, in direzione Rovigo, nel tratto compreso tra i caselli di Longare e Albettone.

Per cause ancora in corso di accertamento, un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, andando a sbattere contro il guardrail che divide i due sensi di marcia. Il conducente è rimasto ferito e intrappolato all’interno del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Vicenza, che usando cesoia e divaricatore hanno provveduto all’estrazione dell’uomo, precedentemente immobilizzato con presidi sanitari. Successivamente, è stata effettuata la messa in sicurezza del veicolo coinvolto.

La persona è stata poi affidata alle cure del personale sanitario e trasportata in ospedale a Vicenza con un’ambulanza del Suem 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia stradale per i rilievi di competenza e la ricostruzione della dinamica del sinistro, e gli ausiliari della viabilità. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa due ore.

– – – – –

