Calcio, ecco il calendario A del “Lane” e dell’Arzichiampo. Derby berico al 10° turno

Esordio casalingo per L.R. Vicenza che torna all’assalto della serie B dopo l’epilogo amaro dei playoff (a salire la Carrarese), debutto in trasferta in casa di una delle big annunciate del girone A di serie C, la Triestina, per l’Arzignano Valchiampo. E’ stato svelato infatti stamattina il calendario della stagione sportiva 2024/2025 che vedrà impegnati i due club di vertice del calcio vicentino.

Prima palla al centro domenica 25 agosto, salvo anticipi o posticipi che saranno fissati in seguito in base a esigenze tv, l’ultima domenica 27 aprile. I derby tra Vicenza e Arzignano andranno in scena alla decima giornata al “Dal Molin” in vallata del Chiampo (20 ottombre 2024) e al “Menti” del capoluogo berico domenica 2 marzo 2025. Per i biancorossi sarà il Giana Erminio, la squadra di Gorgonzola.

Anche se i veri esordi vedranno protagonisti i calciatori delle due formazioni beriche già nella Coppa Italia di categoria in piena estate, la pubblicazione del calendario “accelera” l’attesa per vedere in campo le squadre, peraltro in via di allestimento. Guardando al 2° turno di campionato, in programma domenica 1 settembre sempre al netto di variazioni, prima trasferta per il “Lane” in casa della Pergolettese, pubblico amico per la prima volta invece per i giallocelesti con al cospetto i lombardi dell’Albinoleffe.

Tra le curiosità del giorno, l’uscita di scena dal girone A della Juve Next Gen, che finisce nel terzo gruppo, mentre il Milan Futuro, la novità assoluta, è stato inserito nel gruppo B. Solo l’Atalanta Under 23, tra le società pro di serie A, rimane nel raggruppamento A e sarà ancora una volta avversario giovane ma tosto delle vicentine. Da evidenziare le tre partite in trasferta nelle prime cinque giornate per L.R. Vicenza di Stefano Vecchi, che affronterà il Padova alla nona e la Triestina alla penultima.