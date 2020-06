Calcio serie C, Arzignano all’ultima spiaggia. La salvezza passa per la rimonta e la storia

Non resta che vincere. Oppure non resterà che piangere. Ultimi 90 minuti di una stagione ai limiti dell’inverosimile per l’Arzignano Valchiampo, la prima nel calcio di Lega Pro per la società del presidente Lino Chilese. Che si concluderà con qualsiasi verdetto del campo domani, dopo l’incontro dello spareggio di ritorno con l’Imolese, dopo il mortifero 1-2 dell’andata, giocato sabato scorso a Verona.

Il cammino in salita rasenta la scalata per la squadra di Colombo. In virtù del punteggio del primo round l’Arzignano dovrà andare a vincere in trasferta e pure con due gol di scarto. Un pareggio, una sconfitta di misura e ovviamente una vittoria casalinga qualificherebbe la squadra bolognese. Si gioca oggi alle 17.30, ancora rigorosamente a porte chiuse, allo stadio Romeo Galli di Imola. La partita sarà visibile in diretta web su Eleven Sports.

Una formula spietata come non mai quella dei playout decisi dal Consiglio Figc, con un doppio match a dostanza ravvicinata – e dopo tre mesi e mezzo di stop – a designare chi precipiterà nel calcio dilettanti e chi invece rimarrà nella terza serie nazionale. A tenere vivo un lumicino di speranza per i colori giallocelesti il gol segnato proprio al 90′ da Barzaghi, dopo il doppio svantaggio iniziale a causa delle reti emiliane siglate da Chinellato e da Piccioni in autorete. Una partenza ad handicap che in meno di mezzora sembrava aver già chiuso in anticipo il capitolo salvezza/retrocessione, tenendo agganciati i vicentini grazie ad un atteggiamento generoso per tutto il resto della gara che ha portato al meritato gol della speranza nel finale. Un ko tanto sanguinoso quanto bugiardo, ma che non lascia spazio alle recriminazioni dovendo tornare in campo a distanza di 72 ore.

Servirà comunque un’impresa da epopea del calcio per l’Ovest Vicentino. “Mentalmente – ha spiegato Alberto Colombo, l’allenatore, in conferenza stampa – siamo una squadra arrabbiata e fiduciosa: sappiamo di aver commesso degli errori in alcuni frangenti, che potevamo fare meglio, ma nonostante questo la squadra non ha mai mollato, fornendo una prestazione all’altezza, ancora una volta a discapito del risultato. Ci aspetta un’impresa ardua, ma non impossibile. Quel gol ci ha ridato slancio e sono sicuro che vedremo una squadra gagliarda che metterà in campo il tutto per tutto per centrare un obiettivo storico: sarà durissima, anche per il vantaggio che ha maturato sul campo l’Imolese, ma noi siamo vivi e ce la giocheremo fino all’ultimo secondo”.