Chievo – L.R. Vicenza 1-2. Le pagelle tifose

Arrembante prestazione del Vicenza che sbanca il Bentegodi nel durissimo scontro contro il Chievo, una delle compagini più in forma del campionato cadetto. Biancorossi che giocano un super primo tempo, portandosi in vantaggio di due gol con reti di bella fattura di Lanzafame e Rigoni, ambedue imbeccati da un ispiratissimo Giacomelli. Nel secondo tempo i clivensi provano a ribaltarla ma sbattono sulle barricate vicentine. Padroni di casa che accorciano con un rigore a fine partita, e non impensieriscono più il Lane, che si porta a +6 dalla zona playout.

GRANDI: Poco impegnato a inizio gara, sfodera con lo scorrere dei minuti degli interventi che salvano il risultato.

Prende gol sul solito rigore regalato.

FELINO 6,5

BRUSCAGIN: Sempre propositivo, non si limita a difendere, ma si proietta in avanti costantemente.

BENE IL RAGAZZO 6

BARLOCCO: Anche lui si occupa più di affondare nella metà campo avversaria piuttosto che stare dietro ad aspettare, e di fatto specie nel primo tempo non corriamo mai rischi.

SPINTA 6

PADELLA: Con il piede traccia una riga nel campo, avvisa gli avversari che da lì non sarebbero passati.

Così è.

MURO 6

CAPPELLETTI: Anche lui puntella da dietro la squadra, non consente grandi spazi agli avversari, sempre il primo ad arrivare di testa.

PUNTELLO 6,5

RIGONI: Un prestazione con la P maiuscola, non tanto per il gol, voluto e trovato, ma per la personalità con cui Giuda il centrocampo.

Non molla un centimetro.

MASTINO 7

ZONTA: Anche lui, lotta su ogni palla, corre, sportella e anticipa ancora l’avversario.

GENEROSITÀ 4.0 7

PONTISSO: Forse non brilla come il solito, ma a quanto lavoro sporco da il suo contributo a recuperare palle e innestare la manovra nostra.

GARANZIA 6,5

GIACOMELLI: Giocatore ritrovato. Corre su ogni palla e la conquista, ogni suo passaggio diventa un assist pericoloso.

FANTASIA 8

VANDEPUTTE: Corre, accelera, suggerisce e ci prova.

FINALMENTE 6

LANZAFAME: Lui è un bomber, castiga e fa sentire la sua presenza.

Sfiora la doppietta in più occasioni.

KILLER 7

DI CARLO: Mette in campo una squadra quadrata, attenta e propositiva. Neanche una sbavatura.

COMANDANTE 7