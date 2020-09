Comincia la stagione del LR Vicenza: subito derby con Venezia

“Finalmente si torna in campo”. Probabilmente è questo ciò che molti tifosi biancorossi stanno pensando: dopo più di 7 mesi dall’ultima gara di campionato, è arrivato il momento tanto atteso, quello dell’inizio della nuova stagione.

Sabato 26 andrà in scena la prima partita della stagione di Serie B 2020/2021. Il campionato si aprirà con un derby di tutto rispetto: i biancorossi infatti faranno visita al Venezia, squadra fondata nel 1907 ed ora allenata dal valdagnese Paolo Zanetti. Zanetti, da sempre legato al territorio, ha cominciato proprio al Vicenza la sua carriera da professionista, e non esclude un ritorno di fiamma tra qualche anno. Ora però c’è il debutto stagionale: entrambe le formazioni vorranno cominciare al meglio.

Il Lane non giocava una partita nella serie cadetta dal “lontano” 2016/2017, quando si qualificò ventesima e quindi retrocesse nella vecchia Lega Pro. Questo sarà quindi un anno utile per tornare nel calcio che conta e per far tornare la speranza nei tifosi: è questa l’ambizione principale del Presidente Stefano Rosso e di tutta la società.

“La squadra sta bene e siamo pronti” ha commentato mister Di Carlo alla vigilia della partita. Dopo la serie di amichevoli nel precampionato, Il Lane è finalmente pronto a tornare sotto i riflettori, e, come direbbe patron Renzo Rosso, the Braves are Back.