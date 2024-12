Doppio scacco matto alle veronesi di serie C: Vicenza e Arzichiampo avanzano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il calendario di serie C ha riservato lo “scherzetto” di inserire i due duelli tra tra vicentine e veronesi nella stessa giornata di campionato, la Lega ha inserito nella stessa domenica il doppio confronto, e alla fine sono proprio le beriche a far man bassa di punti. Domenica di gol, gioie e gettoni preziosi su tutta la linea per L.R. Vicenza e Arzignano Valchiampo, che mettono al tappeto rispettivamente Virtus Verona (3-0 al Menti) e Caldiero Terme (1-2 esterno a favore a Verona) mettendo mattoni pesanti sui rispettivi fronti di classifica.

Per i biancorossi di Vecchi, a segno con Rauti, Rolfini (festeggiatissimo ieri il suo ritorno al gol) e Della Morte, si accorcia il gap dal 1° posto occupato dal Padova frenato dal testacoda con la Triestina (1-1). Per i giallocelesti (in nero domenica) la doppietta di Mattioli nello scontro diretto in zona playout è ossigeno puro per dare uno strappo nelle retrovie e tornate a vincere dopo i due punti in tre partite recenti.

Offre più di una sorpresa il 17° turno di campionato nel girone A, con il solo “Lane” a vincere tra le prime cinque del torneo. Quando il malloppo dei 90′ del week end si conclude si scopre la squadra di Vecchi a soli due punti dal Padova e dal 1° posto, ma i biancoscudati saranno in campo dopodomani per il recupero del match rinviato con l’Atalanta Under 23. Di sicuro, i biancorossi sanno far sentire il più “pesante” del fiato sul collo ai battistrada. Nel 3-0 del Menti si mette a referto in questo autunno di calcio la 12esima vittoria in 17 partite, la quinta di fila, e si archivia la mezza (forse meno) delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia di serie C della scorsa settimana, per mano del Rimini (2-1 ai supplementari). Per la seconda volta il Vicenza piazza un tris di gol in campionato (l’altro, sempre in casa, proprio ai baby dell’Atalanta) e ancora una volta Confente si conferma portiere da lode: zero gol subiti nonostante la Vecomp di occasioni ne ha avute e non poche, alcune sprecate “in proprio” ma altre sventate dal n°1 veneto.

In una giornata di campionato costellata di pareggi l’Arzichiampo è l’unica squadra dalla “cintola in giù” della classifica a far bottino pieno ed è ottima notizia. Al 1′ Caldiero e Arzignano si trovavano a pari punti, al 90′ veronesi terzultimi e giallocelesti al 14° posto scrollandosi di dosso la compagnia sgradita di Pro Vercelli e Pro Patria, e scavalcando di nuovo la Pergolettese. La “cura Bianchini” in panchina torna ad inanellare punti negli scontri diretti per la salvezza.

