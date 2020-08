Duttile, invalicabile e velocissimo: chi è Mario Ierardi, nuovo difensore dei biancorossi

Con il ritorno della squadra da Asiago a Capovilla per riprendere gli allenamenti, la società del Lanerossi Vicenza ha lavorato per mettere sotto contratto il secondo acquisto del mercato estivo: si tratta di Mario Ierardi, giovane difensore (classe 1998) reduce dall’esperienza al Sudtirol.

Ierardi ha giocato nelle giovanili di Pro Patria, Reggiana e Genoa, squadra in cui ha militato fino al 2017 senza però scendere mai in campo. Da lì in poi il prestito prima al Ravenna (stagione 2017-2018, 14 presenze) e poi alla formazione altoatesina, dove ha giocato sotto la guida del valdagnese Paolo Zanetti. Per lui, da segnalare anche le 6 presenze in nazionale tra Under18 e Under19 che lo hanno aiutato a spiccare il salto tra i professionisti.

Molto duttile (può essere impiegato sia come difensore centrale, sia come terzino destro), invalicabile (è alto un metro e novanta) e velocissimo (un passato da centometrista nell’atletica leggera): Ierardi può essere il colpo definitivo per completare il reparto difensivo assieme a capitan Bizzotto, Padella, Cappelletti e Pasini. Ci sarà da divertirsi.

L’accordo è stato siglato fino al 30 giugno 2023: con gli auguri di una proficua collaborazione, Ierardi e la sua nuova società sperano di raggiungere assieme grandi obiettivi.