Cittadella – LR Vicenza 1-0. Le pagelle tifose

Avvio non certo rassicurante per il Lane, che perde la partita a centrocampo e con un’identità che cerchiamo da 3 anni ormai. Sconfitta all’esordio per i biancorossi, che perdono la prima partita del campionato 2021-22 a Cittadella per 1-0.

PIZZIGNACCO: A inizio partita salva con un colpo di reni un gol già fatto, sul gol forse qualcosa in più lo poteva fare, ma è vero anche che mette la pezza in altre occasioni.

Molto lento nelle ripartenze.

ACERBO 6

BRUSCAGIN: Partita un po’ in affanno la sua, si preoccupa più di coprire che di proporsi in avanti, e di fatto è sempre schiacciato dietro.

SOFFERENTE 5,5

CALDERONI: Il suo onesto lavoro lo fa, anzi quando si passa al 442 spinge e serve assist molto interessanti. Guadagnerebbe un rigore che l’arbitro assegna, ma il Var toglie.

TUFFATORE 6

PADELLA: Issa un muro e morde ogni palla. Torna ad essere il leader lì dietro non concedendo niente.

BENTORNATO 6

CAPPELLETTI: Inizia con qualche difficoltà, quando poi prende le misure all’avversario riesce a limitarne le incursioni.

DA REGISTRARE 5,5

PROIA: Era uno dei più attesi, e continueremo ad attendere, mai in partita, mai preciso.

TROPPA PRESSIONE 5

PONTISSO: Neanche lui prende mai in mano il centrocampo, non costruisce e non suggerisce.

IMPALPABILE 5

CRECCO: Se non si fosse letto nella formazione non si sarebbe accorto nessuno della presenza in campo, speriamo siano problemi di ambientamento.

DISPERSO 5

DALMONTE: Da trequartista è sprecato, molto meglio nella ripresa quando passa in fascia e rappresenta un pericolo costante.

BIPOLARE 6

DIAW: Voglia, forza e grinta, forse era dai tempi di Abbruscato che non avevamo un vero attaccante.

BEN SPERARE 6

LANZAFAME: Arrivano pochi palloni ma non ne perde nemmeno uno, fa cose interessanti e si presenterebbe pure nel dischetto.

CAZZUTO 6

DI CARLO: Come negli anni precedenti pare non avere idea di un modulo ne di una formazione tipo. Continuiamo per quanto a inneggiarlo solo per il ricordo da calciatore?

CONFUSO 4