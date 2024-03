“Eravamo 4 Cats al bar”: a parlare di weelchair rugby. Prima meta del 2024 a Schio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Veneto regione attenta agli sport inclusivi, Veneto patria del weelchair rugby nella sua versione moderna e codificata, visto che proprio qui sono nati e crescono ben tre club (sui sei in Italia ad oggi, uno ha sede a Vicenza) che propongono una disciplina che si pratica indoor e che coinvolge atleti – uomini e donne – con disabilità gravi ma comunque capaci di puntare dritti alla meta. E divertire, oltre che divertirsi.

Sono due gli ospiti della puntata n° 60 di Breakpoint a Radio Eco Vicentino: Lucio Vicentini e Nicola Giuriolo, vicepresidente e capitano del “4 Cats“, formazione che ha abbracciato sia i mitici colori biancorossi della provincia e che il simbolo del folklore berico con i gatti, tanto più che a weelchair rugby si gioca proprio in quattro. Con un goliardico richiamo dall’inglese alla tavola, con le forchets, che fa sorridere.

Richiama elementi del basket, della pallavolo – come il pallone ad esempio – e ovviamente del rugby questa disciplina, riservata ad atleti con compromissione motoria a tre arti, dove ruoli e punteggi specifici permettono a ciascun componente della squadra di mettersi in mostra e risultare decisivo, tra chi è specializzato nel fermare l’avversario per l’equivalente di un placcaggio – chiedere a Lucio per i segreti del mestiere – e chi invece scappa (Nicola), una sorta di corsa “gatto col topo” che sorprende per sia per velocità che dinamismo. Così come gli scontri tra le carrozzine, rinforzate (e assai costose come ci raccontano i nostri special guest) e che si possono distruggere praticamente in modalità “autoscontro”. Senza farsi male.

La coppia di giocatori biancorossi e pure azzurri – Lucio è stato tra i pionieri della Nazionale, Nicola invece ne fa parte da poco – racconta gli albori del rugby in carrozzina, nato a fine anni ’70 in Canada come murderball, e dell’arrivo in Italia nel 2011, come variante del basket in carrozzina seguendo la volontà di includere una gamma ancora più ampia di atleti con diverse disabilità. Tra chi si faceva la tratta Roana/Vicenza e ora vive negli Stati Uniti, i saluti all’unica donna della squadra (Angela) e a chi come Alberto è una colonna del gruppo e tutti gli altri membri del gruppo “4 Cats”, sorto nell’ambito dell’associazione H81 Odv. Pronti in coro a dare il via al campionato 2024, con la città di Schio ad ospitare tra sabato e domenica prossimi (16 e 17 marzo) la prima giornata, al PalaLanzi di via Martiri della Libertà. Per il team berico, addirittura un allenatore austriaco, un pioniere in Europa.

Per saperne di più, della Nazionale Italiana di weelchair rugby (nata prima di un torneo via e proprio), dei prossimi eventi e dell’importanza dello staff di persone intorno, di scuola, di tante altre curiosità, è d’obbligo ascoltare il podcast della puntata di BreakPoint dedicata, e curiosare tra le pagine Facebook, Instagram e Youtube del club vicentino.