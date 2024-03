Pioggia sui crinali zuppi: smottamenti e frane in alta Val Leogra e a Posina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le ultime piogge hanno avuto conseguenze pesanti nell’alta Val Leogra, dove alcune frane si sono abbattute lungo la strada provinciale 246, che da Valli del Pasubio porta a Staro e quindi a Recoaro Terme. A comunicarlo è lo stesso Comune di Valli, che nel pomeriggio di oggi, domenica 10 marzo, segnala due smottamenti causati dalle pioggie delle ultime giornate.

La prima frana ha riversato una notevole quantità di fango, detriti e alberi in strada fra l’abitato di Valli e contrada Gaiche e Fonte Regina, la seconda si è verificata in contrada Scocchi: per entrambe sono in corso gli interventi di Vigili del Fuoco e gruppo operativo comunale. Domani Vi.Abilità inizierà le opere di ripristino, tagliando tronchi e disgaggiando le parti in pericolo di caduta.

Un terzo smottamento, questa volta nel territorio di Torrebelvicino, è avvenuto sulla strada per Enna, fra le contrade Risso e Collareda: la strada è chiusa e l’accesso è possibile solo fino a Rizzo, mentre per arrivare alla frazione di Enna è necessario salire da ponte Croce: il Comune spera di poter riaprire la strada domani.

1 di 7

Gli interventi di vigili del fuoco

Sono 45 gli interventi dei vigili del fuoco di Vicenza nella giornata di domenica 10 marzo, in gran parte dovuti alle avverse condizioni meteorologiche. Interventi delle squadre per i movimenti franosi non solo a Torrebelvicino in via Patrioti e a Valli del Pasubio al sedicesimo tornante della Sp246 e in via Seghetta, ma anche a Posina in via Bazzoni lungo la SP81.

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute anche per alberi pericolanti a Vicenza, Montegalda, Montecchio Precalcino, Altissimo, Pove del Grappa.

Nel primo pomeriggio, infine, intervento dei pompieri anche a Schio per salvare un allocco rimasto intrappolato in una canna fumaria di un’abitazione in località Costalta. Il rapace in buono stato è stato liberato in una zona verde idonea.