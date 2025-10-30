Eurolega, il Beretta cade in casa 61-72 contro Galatasaray

Non è stata purtroppo la serata che tutti sognavano, quella del possibile sorpasso in testa al girone B. Galatasaray, infatti, ieri sera, 29 ottobre, si è dimostrato troppo forte, imponendosi con autorità per 61-72 in una partita condotta per quasi tutti i 40 minuti.

A condannare le orange le brutte percentuali al tiro soprattutto dalla lunga distanza (appena 4/17) e gli errori difensivi nei momenti cardini del match. Schio ha faticato a giocare da squadra e spesso è rimasto in scia aggrappandosi al talento delle sue giocatrici ma si vede, purtroppo, che c’è ancora bisogno di tempo per trovare la migliore alchimia possibile.

La cronaca

Quattro punti di Shepard prima e quattro di Badiane poi permettono al Beretta di restare in scia ad un Galatasaray molto sul pezzo che, con Kuier, Juhasz e Smalls, si porta addirittura sul +7. Appena entrate dalla panchina Laksa e Sottana impattano subito, con la capitana a segnare la prima tripla orange della serata: 13-17 alla prima sirena.

Positivo il rientro in campo di Schio perché si sbloccano Conde e Zandalasini con una deliziosa tripla in stepback per il meno uno. Purtroppo il Famila – pur difendendo bene – non approfitta del buon momento per mettere la freccia e anzi inizia a perdere tanti, troppi palloni. Si segna pochissimo e così i due canestri di Kuier (22-26) inducono coach LaPena al timeout. Solo Zandalasini riesce a mettere altri due punti a referto ma si va alla pausa lunga sul 24-30.

Splendido l’inizio di terzo quarto delle orange: prima Conde, poi Shepard ed infine Verona con i primi punti della gara firmano il sorpasso sul 33-30 dopo 4 minuti nei quali Galatasaray rimane a secco grazie anche ad una grande difesa scledense. Il time out ospite però stravolge tutto perché porta ad uno 0-11 firmato Smalls, Erdogan e Kuier dall’arco. Il Beretta torna a segnare con Steinberga e Laksa ma continua a rincorrere alla penultima sirena nonostante la tripla di Kuier arrivata appena fuori tempo massimo: 41-45.

Williams apre l’ultima frazione con 3 punti e poi, dopo tante conclusioni a vuoto, Laksa finalmente riesce a segnare dall’arco anche se subito dopo arriva la risposta di Fitki di tabella. La gara ora diventa punto a punto con continui botta e risposta che però permettono a Galatasaray di rimanere sempre avanti. Anche perché le ospiti smorzano sul nascere ogni velleità orange come la tripla di Verona subito rispedita al mittente da Kuier. E poi i colpi del ko arrivano negli ultimi due minuti da Juhasz e Smalls: 61-72 il risultato finale.

Beretta Famila Schio – Galatasaray Cagdas Faktoring 61-72 (13-17, 24-30, 41-45)

Beretta Famila Schio: Mestdagh 2, Sottana 3, Zanardi ne, Verona 7, Conde 12, Steinberga 6, Andrè 2, Zandalasini 7, Badiane 6, Keys ne, Shepard 7, Laksa 9

Galatasaray Cagdas Faktoring: Smalls 17, Williams 11, Oblak 4, Yilmaz 0, Fitik 3, Cidal 0, Yamaner 2, Erdogan 7, Gul ne, Juhasz 11, Bayram 0, Kuier 17