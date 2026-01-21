Famila, altro giro – col Girona – altra corsa in Europa. In palio una fetta di Final Six con le spagnole

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per potere sognare in grande bisogna dimostrarsi grandi. Lo sanno bene le atlete del basket sotto ingaggio del Famila Schio, che non possono più permettersi di perdere in Euroleague Women senza rischiare di vanificare l’obiettivo numero 1 per la stagione 2025/2026, vale a dire l’accesso alla fase finale della competizione maggiore della pallacanestro femminile in Europa. Se in Italia fin qui la regular season procede in modalità di crociera, con en plein di vittorie e scarti anche di 50/60 punti sulle squadre antagoniste di serie A1, il piatto piange fuori dai confini nazionali, dove alle cinque vittorie conquistate – alcune delle quali brillanti – fanno da contrappeso le quattro sconfitte.

Qualificazione in bilico all’ultimo atto, per Sottana e compagne, che chiamano a gran voce il sostegno (sempre garantito) dal pubblico amico del PalaRomare e del basket veneto più in generale, per spingere le donne del Famila a una grande impresa che in ogni caso non si potrà completare domani sera. Match alle 20 in Altovicentino, contro lo Spar Girona che nel duello di andata ha torchiato per bene le campionesse d’Italia in carica, e che va a caccia dell’ultimo punto vincente e utile per accaparrarsi un pass diretto per la Final Six. A Schio parte la mobilitazione per garantire tutto il tifo possibile, confidando oltre che nelle qualità delle cestiste arancioni, anche nell’esperienza forte internazionale di tutte le big, in testa l’azzurra Cecilia Zandalasini e il monumento “vivente e giocante” Giorgia Sottana.

Spagnole al 2° posto nel primo dei due gironi di semifasefinale, reduci dal ko nello scontro per il vertice con le turche del Galatasaray, lanciate verso il successo. Vicentine invece al 4° posto, che varrebbe oggi la qualificazione almeno per lo spareggio – denominato play-in – ma occupato in coabitazione con le detentrici del titolo. Si tratta delle ceche dell’Usk Praga, partite con poche ambizioni in questa stagione che ma che di recente si sono rinforzate con il ritorno di una delle giocatrici più forti del globo, Brionna Jones. Di fatto, contro il Girona, sarà sfida quasi da dentro o fuori, e di fatto tifando giallorosso dalle parti di Schio, visto che le future avversarie praghesi saranno impegnate in a Istanbul contro il Gala già con l’invito F6 in tasca.

