Stop ai disagi sulla linea E21: arrivano 46 posti in più per gli studenti

Aumentano i posti e il confort sulla linea Sandrigo-Breganze. Grazie all’impiego di un autosnodato, Svt aumenta di 46 posti la corsa che parte da Sandrigo alle 6.50.

A partire da oggi, mercoledì 21 gennaio, l’azienda di trasporti incrementa la capienza della corsa della linea E21. Il risultato è stato possibile grazie all’impiego di un autosnodato da 18 metri, al posto del tradizionale autobus da 12 metri, che garantisce 126 posti, di cui 69 a sedere.

“A seguito di alcuni reclami l’azienda aveva verificato la presenza a bordo degli utenti di questa corsa riscontrando che effettivamente, pur rimanendo al di sotto della capienza massima nominale, gli studenti vivevano un situazione di reale difficoltà, complici gli zaini che creano ingombro – spiega il presidente di SVT Marco Sandonà – Abbiamo quindi deciso da oggi di mettere in campo un mezzo autosnodato, molto più capiente. Questa è la dimostrazione che ogni reclamo viene esaminato e verificato e quando è opportuno e possibile SVT è sempre pronta a potenziare la propria offerta per garantire un servizio di qualità”.

L’impiego del nuovo autosnodato è stato possibile grazie all’arrivo dei nuovi mezzi bipiano: “L’entrata in servizio nelle scorse settimane dei nuovi autobus bipiano ci consente una maggiore flessibilità – spiega ancora Sandonà –. Abbiamo infatti impiegato un bipiano dove prima vi era un autosnodato, rendendo quest’ultimo disponibile per la corsa delle 6.50 da Sandrigo. Nonostante la complessità organizzativa, dove possibile si cercano continuamente soluzioni più vicine alle esigenze dell’utenza”.

