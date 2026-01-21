Courmayeur, sciatore 21enne perde il controllo: sbatte contro un albero e muore

Ancora incidenti sulle piste di Piemonte e Valle d’Aosta. Uno sciatore di 21 anni è morto a Courmayeur, nella zona sciistica della pista di rientro di Dolonne. Secondo una prima ricostruzione il giovane, italiano, avrebbe perso il controllo degli sci, uscendo di pista e urtando violentemente contro un albero. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato talmente forte da togliergli la vita sul colpo. Complicate le operazioni di recupero del corpo da parte del soccorso alpino valdostano che, nella serata di mercoledì, sono ancora in corso.

Stando alle prime ricostruzioni relative alla dinamica dell’incidente, il giovane sciatore indossava il casco e stava scendendo sulla pista di rientro di Dolonne a forte velocità, quando, arrivato su un dosso, non è riuscito a fermarsi e ha perso il controllo degli sci. Il giovane è poi finito fuori pista, con violenza, contro un albero. Nell’impatto gli sci si sono spezzati e il casco è caduto a sette metri di distanza. Il ragazzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, si trovava a Courmayeur insieme alla sua fidanzata, che ora è sotto shock.

La polizia sta indagando sulla tragedia ma intanto il personale della società degli impianti di risalita di Courmayeur fa sapere di essere intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo – sottolinea in un nota – ogni tentativo di rianimazione “si è rivelato inutile”. “Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente – spiega la società Mont Blanc Funivie -. Durante la discesa lungo la pista di rientro uno sciatore ha perso il controllo, per cause attualmente in corso di accertamento, è uscito dal tracciato battuto finendo in area fuoripista”. “Le autorità competenti sono state immediatamente informate e sono in corso le verifiche del caso”, scrive ancora la Courmayeur Mont Blanc Funivie, esprimendo “profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta”.