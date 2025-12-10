Famila da 9 e lode campionato e atteso dal debutto in fase 2 in Europa. Si va a Girona

Second “giro” internazionale che parte a Girona. Il Famila Beretta Schio è volato in Spagna, dopo la vittoria in campionato (la 9 consecutiva, arancioni sempre imbattute) sul Geas per 44-66, in vista del debutto nella seconda fase di Euroleague Women. Qualificazione portata a casa senza patimenti nella prima, anche se le due sconfitte con le turche del Galatasaray incidono sul cammino delle prossime partite vista la formula della kermesse. Un ruolino di marcia 4 successi e 2 sconfitte non pregiudica certo il futuro in ottica Final Six, ma è chiaro che ora rimangono in corsa solo le più forti del continente, tutte con gli stessi obiettivi, ma solo in 6 12 su 24 metteranno la freccia nel circoletto rosso.

Comincia così con un’impegnativa trasferta in terra iberica, più precisamente in Catalogna, la seconda fase dell’Eurolega del Famila che stasera alle 19.30 (diretta streaming sul canale Youtube della Euroleague Women) sarà impegnato al Pavellò Fontajau contro lo Spar Girona, questa la denominazione ufficiale di stagione, capace di battere Praga due volte su due, club detentore del titolo. Quintetto che, ancor prima di partire nel nuovo round, è già in vantaggio in classifica rispetto a Schio (cinque vittorie e un ko nella prima fase).

Un parquet del basket rosa di alto livello già calcato in più occasioni, ma mai violato dal club di patron Marcello Cestaro nella sua storia oltre i confini. Si giocherà il nono confronto tra le due squadre. In viaggio anche qualche decina di supporters orange dall’Altovicentino per spingere Sottana (però infortunata) e compagne all’impresa. Oltre alla capitana vicentina , fuori dai giochi da un paio di settimane ormai, nella lista delle acciaccate anche la francese Badiane, a limitare la libertà di attingere alle rotazioni piene per il tecnico del Famila, che è proprio spagnolo, Victor Lapeña.

Nello stesso girone si giocano oggi altri due duelli interessanti, tra Usk Praga-Galatasaray in Cechia e Tango Bourges-Flammes Carolo gustoso derby francese, in Turchia Fenerbahce-Reyer Venezia, in Ungheria Dvtk Huterm-Landes. Già disputato ieri sera l’ncredibile derby tra le altre due spagnole, con Zaragoza a sbancare Valencia in rimonta grazie a un parziale di 30-7 nell’ultimo quarto. Punteggio finale 70-63, recuperando dal -16 di metà partita!

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.