Famila, in A1 vittoria sudata a Tortona. E ora si rilancia la sfida “veneto-europea” alla Reyer

Avanti Famila, a un turno di campionato dalla fine delle regular season e ad una partita – però da vincere – dal target Final Six di Euroleague Women. Con la vittoria tutt’altro che agevole di Tortona sul Derthona, con margine di 8 punti e con difficoltà inedite in attacco – 65-57 il punteggio, un solo canestro da 3 realizzato su 11 tentativi -, le arancioni di Schio consolidano la leadership già certificata in serie A e si lanciano così verso la sfida-derby con la Reyer Venezia di mercoledì sera.

In campionato, ora, manca all’appello la sola Geas per firmare un record importante di 20 vittorie filate nella massima serie rosa del basket italiano, con aggiornamento a 19 partite conquistate su 19 disputate in attesa delle giocatrici lombarde di Sesto San Giovanni, ad oggi quarto in classifica. Tornando a sabato sera, nella trasferta piemontese si è finalmente rivista sul parquet da protagonista Zandalasini, che mette giù 4 punti personali, mentre la big della serata è ancora Shepard, capace di segnare da sola oltre un terzo (22 punti) del bottino di tutta la squadra. Per l’americana con passaporto sloveno, alla prima annata in divisa orange, anche 14 rimbalzi.

Una vittoria assai tribolata quella più recente, che forse ha risentito delle scorie lasciate in eredità dal primo duello internazionale in salsa veneta vinto tre giorni prima in Laguna con il punteggio finale 68-66, e in rimonta dal -12, sulle veneziane di Mazzon. Le campionesse in carica d’Italia, archiviata l’ardua pratica Derthona, ora possono concentrarsi sulla gara 2 in programma mercoledì al PalaRomare alle 20. In caso di replica del Famila Schio, sarà già catapultato a Saragozza per la Final Six di aprile, in caso di ko casalingo, invece, si tornerà a Venezia per la “bella” definitiva di spareggio.

IL TABELLINO DEL MATCH DI SERIE A1 DONNE

Autosped G BCC Derthona – Famila Wuber Schio 57-65 (13-18, 27-34, 42-53)

Autosped G BCC Derthona: Dotto ne, Kunaiyi 17, Fontaine 6, Conte 13, Toffolo 2, Leonardi 0, Fondren 11, Arado 0, Suarez Azcarate 3, Cocuzza ne, Melchiori ne, Penna 5.

Famila Wuber Schio: Mestdagh 0, Sottana 9, Zanardi 3, Verona 5, Conde 6, Andrè 7, Zandalasini 4, Keys 2, Shepard 22, Laksa 7.

