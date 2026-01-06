Famila, la Coppa Italia è poesia in sestina a Tortona. E capitan Sottana annuncia l’addio al basket

A Tortona la sorpresa Derthoona centra una nuova partitona, ma il Famila Wuber Schio si conferma ancora una volta imbattibile in Coppa Italia. La Final Eight con in palio il secondo trofeo nazionale della stagione 2025/2026 se lo aggiudica ancora una volta – è la 17esima – il club altovicentino, mettendo il sesto anello al dito consecutivo. Punteggio finale di 79-72 contro le piemontesi, capaci di tenere a bada (prima metà gara super) e rispondere colpo su colpo ai canestri di Zandalasini e compagne, facendo sudare a lungo le campionesse in carica e detentrici del titolo italiano, che la spuntano grazie alla maggiore esperienza, alla panchina più farcita – nonostante il forfait della spagnola Conde – e a alla stella azzurra della nazionale “Ceci” Mvp indiscutibile della finalissima.

Che si chiude, appena prima delle premiazioni e della consegna del trofeo al capitano che festeggia con tutte le scledensi, con Giorgia Sottana emozionatissima che ai microfoni di Raisport preannuncia il suo ritiro dal basket a fine stagione. “E’ stata la mia ultima finale” risponde alla domanda mirata, chiudendo poi con un “non credo, ma magari cambierò idea” a fine intervista a caldo.

In una partita sicuramente complicata, con un’avversaria giunta da outsider all’ultimo atto spinta dall’entusiasmo del pubblico di casa ad ospitare il grande evento, oltre all’assenza di Conde ci si è messa la serata no al tiro di Laksa e una prima parte con Shepard ridotta a “giocatrice normale” dalle avversarie, dopo la scorpacciata di punti e rimbalzi realizzati nei quarti contro Panthers Roseto e in semifinale contro il Bando di Sardegna. Per fortuna del tecnico Lapena Zandalasini ha sfoderato una prestazione formidabile, autrice dello strappo decisivo tra terzo e quarto tempo, supportata nei suoi 21 punti personali da Shepard che sale a 16 punti nel secondo tempo, e i 15 di Verona e Badiane.

La partita per intero

Da ricordare che la finale annunciata (dai pronostici) tra Famila Schio e Reyer Venezia è per così dire “saltata” grazie all’impresa delle piemontesi, capaci di raggiungere a sorpresa la finalissima eliminando prima Broni e poi proprio le lagunari, favorite, in semifinale (74-62 il punteggio finale.

