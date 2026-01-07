Serie A: dalla Befana caramelle per Roma, Juventus e Como

Campionato al giro di boa con la 19 esima e ultima giornata del girone d’andata, di scena come turno infrasettimanale. Tre vittorie in trasferta nei primi tre anticipi giocati in occasione della festività dell’Epifania. In estrema sintesi, dalla Befana: caramelle per Roma, Juventus e Como, carbone per Lecce, Sassuolo e Pisa. I giallorossi di Gasperini falcidiati dalle assenze tra squalifiche, infortuni e Coppa d’Africa, passano in scioltezza nel Salento; Madama vince a Reggio Emilia; il Como espugna la città della torre pendente. Successi in chiave corsa Champions per capitolini, bianconeri e lariani. Roma e Juve sempre appaiate al quarto posto, Como a -3.

Lecce- Roma 0-2. Una vittoria mai in discussione quella giallorossa maturata allo stadio “Via del Mare”. Alcuni dati emblematici: i giallorossi chiudono con 36 punti nel carniere la prima parte della Serie A 2025-2026 e Gasp entra in un club ristretto e prestigioso, diventando il sesto allenatore a conquistare 1.000 punti nel massimo campionato di calcio dopo Trapattoni, Rocco, Liedholm, Allegri e Spalletti. Gli ospiti archiviano la pratica con un gol per tempo grazie alle reti dei due attaccanti centrali in rosa: apre Ferguson al 14′, raddoppia Dovbyk al 71′. Poi l’ucraino si male nuovamente a livello muscolare ed è costretto a uscire.

Sassuolo-Juventus 0-3. Come a Lecce, anche al Mapei Stadium una partita senza storia fin da subito. La compagine di Spalletti non brilla ma al 16′ trova lo sfortunato autogol di Muharemovic. I neroverdi nel primo tempo perdono Thorstvedt per un infortunio alla spalla, al suo posto Fadera. Nel secondo tempo la Vecchia Signora chiude il conto con un micidiale uno-due. Al 62′ bello stop di David su rinvio di Di Gregorio: il canadese controlla e lancia in profondità Miretti, il quale, solo davanti a Muric non sbaglia. Al minuto 63, errore di Idzes che nel passare il pallone all’indietro, serve David: l’attaccante evita Muric e fa tris. Sassuolo non pervenuto.

Pisa-Como 0-3. Lariani sempre più lanciati verso la conquista di un posto in Europa. All’Arena Garibaldi, la squadra di Fabregas passa in vantaggio con Perrone, a segno con un sinistro dal limite dell’area al 68′. Al 76′ il bis firmato Douvikas in contropiede su assist di Rodriguez. I padroni di casa con Nzola dal dischetto falliscono l’opportunità di riaprire il match: un rigore battuto malissimo dall’angolano e parato dal portiere Butez che resta fermo e respinge. Al 96′, invece, Douvikas dagli undici metri non sbaglia, fa doppietta personale e tris comasco.