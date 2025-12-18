Famila, Praga tagliato a fette in Europa: vittoria super contro il club campione in carica
Sgambetto alla regina. Maturità con punteggio di 99 su 100 per il Beretta Famila Schio che, forte della spinta energica del PalaRomare, si sbarazza del Zvvz Usk Praga, vale a dire il club campione in carica in Europa, vendicando anche il quarti di finale nella Final Six della scorsa stagione a Zaragoza. Il display luminoso come mai prima del palasport tutto a colori arancione recita un 99-78 che la dice lunga sul dominio prolumgato del quintetto di casa dal secondo quarto in poi, dopo un avvio equilibrato nei primi 10′. Poi, scavato il solco sul +20 già al giro di boa, il gioco di Sottana e la sua banda si è limitato a rintuzzare i tentativi disperati di Ayiayi e compagne, l’unica reale spina nel fianco delle vicentine, che segna 27 punti ma che predica quasi nel deserto.
Straripante la gringo/slovena Shepard che chiude a 23 punti, costantemente la più prolifica in casa Famila in questa fase, assieme a lei in doppia cifra anche Conde, Laksa, Keys e Zandalasini. Tutta la squadra ha sfoderato ieri sera una prestazione super al tiro, come poi dicono le statistiche: 12/21 da 3, 30 rimbalzi, 31 assist, percentuale del 87% ai liberi. Sugli spalti non proprio il sold out atteso, ma una bella truppa di 1.500 spettatori ad applaudire le beniamine di Schio. Peccato solo per il +26 all’ultimo minuto, poi ridotto a margine di 21 punti, gap che potrebbe rivelarsi decisivo in caso di arrivo a pari punti.
Emozionata come era lecito attendersi Maria Conde, la spagnola al primo anno in Italia e a Schio, dopo cinque annate vissute a Praga e culminate con la vittoria continentale 2025. In maglia Usk, invece, una Salaun poco incisiva ieri sera, fino a fine maggio in maglia Famila e tra le protagoniste dello scudetto. Uno sguardo alla classifica del girone E a sei squadre e si rivela l’aggancio al Bourges al 3° posto, mentre continuano a vincere Girona e Galatasaray.
I RISULTATI:
Flammes Carolo-Girona 68-83
Galatasaray-Bourges 80-62
Beretta Famila Schio-Dvvz Usk Praga 99-78
IL TABELLINO:
Beretta Famila Schio-Zvvz Usk Praga 99-78
Parziali 22-21, 34-15, 19-22, 24-30
Beretta Famila Schio: Sottana 5, Zanardi 0, Verona 9, Conde 16, Panzera 3, Andrè 9, Zandalasini 11, Keys 11, Shepard 23, Laksa 12.
Zvvz Usk Praga: Pribylova 0, Petlanova ne, Cazorla 0, Carleton 6, Malikova 6, Javanska ne, Ayayi 27, Chen 0, Salaun 12, Hof 7, Astier 13, Checova 7.
– – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.