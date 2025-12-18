Via Gombe, escavatore si abbatte su un’auto nel sottopasso: donna miracolata – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di terrore e tragedia sfiorata questa mattina a Thiene: in via Gombe, all’altezza del sottopasso ferroviario conosciuto come “ponte di ferro” un escavatore è caduto dall’autoarticolato con rimorchio che la stava trasportando (diretto verso Vicenza) e si è abbattuta su un’auto in transito: miracolosamente illesa la conducente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9, 30 di oggi, (18 dicembre): il mezzo per il movimento terra ha colpito la struttura del ponte, spostandosi dal cassone proprio mentre transitava l’auto e l’ha travolta.

Immediati i soccorsi. I vigili del fuoco ono partiti dal distaccamento di Schio con cinque operatori a bordo di un’autopompa serbatoio ed un pick up antincendio: hanno soccorso ed estratto la donna rimasta intrappolata nell’abitacolo della sua auto. La donna, che viaggiava in direzione del centro di Thiene, è stata consegnata, sotto shock, alle cure del personale sanitario del Suem 118 giunto sul posto: è rimasta miracolosamente illesa.

Sul posto presente la polizia locale per la gestione del traffico. L’intervento è ancora in atto a causa della difficoltà di recupero dell’escavatore e dell’autoarticolato. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Le cause sono al vaglio dei tecnici deivigili del fuoco. L’incidente sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico da e per Thiene.

Alle 12 via Gombe è ancora chiusa al traffico dallo svincolo Tosano e il recupero dell’escavatore è ancora in corso da parte dei pompieri. Sul posto il sindaco Michelusi è l’assessore Zavagnin.

Notizia in aggiornamento

