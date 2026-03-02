Famila-Reyer, sesto derby veneto e terzo d’Europa in questa stagione. In palio la Final Six

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La palla contesa decisiva della saga Venezia-Schio con in palio l’Europa si giocherà a Mestre domani alle 19.30 ed è un vero peccato che una tra le due regine del basket italiano dovrà abbandonare il binario internazionale. Umana Reyer Venezia e Beretta Famila Schio sono pronte per gara 3, la sfida della “bella” di spareggio che catapulterà solamente la vincitrice – con qualsiasi punteggio finale – della sfida alla Final Six di Saragozza, ai primi di aprile.

Dopo la conclusione della regular season nel corso del week end di fine febbraio, con Famila Schio a battere Geas e confermarsi dominatrice in Italia, tutti i pensieri sono rivolti a quella che in ogni caso sarà ricordata dagli affezionati del basket rosa come un duello memorabile e tutto in salsa veneta, così come si assiste da tre stagioni ormai in campionato.

Da definire solo il canale della diretta tv – programmata su RaiPlay Sport, ma si attendono comunicazioni ufficiali, per il resto è corsa contro il tempo in casa arancione per recuperare André, vittima di una distorsione alla caviglia in gara 2 al PalaRomare, fattore determinante nel successo esterno delle lagunari, e anche capitan Sottana, non al meglio. Pienamente nei ranghi, invece, Zandalasini, che conta ora alle spalle tre incontri di livello per riproporsi come giocatrice su cui contare. Al sacco di Mestre, conquistato con uno slancio di maturità per 68-66 all’esordio dei Play-In, ha fatto seguito la risposta tonante delle orogranata, sul 79-72 stampato sul tabellone luminoso del palasport altovicentino, dopo un primo tempo in perfetto equilibrio (36 pari) e un terzo e quarto tempo condotto con autorità. Pronostico quasi impossibile, a maggior ragione dopo il fattore campo sovvertito sue volte su due.

Poi, una volta emanato il “decreto” conclusivo su quale sarà l’italiana eletta ad affrontare le big di Euroleague Women in terra spagnola, sarà la volta dei playoff per il tricolore, con ancora le due venete squadre favoritissime per ritrovarsi in finale. Prime e seconde in serie A1, le atlete rispettivamente dei coach LaPeña e Mazzon, ma con il Famila imbattuto e le veneziane invece con tre ko, due dei quali incassati proprio contro Schio. In Supercoppa l’esito fu lo stesso, con trofeo a Sottana a compagne, mentre in Coppa Italia le veneziane non raggiunsero l’ultimo atto in questa stagione ai primi di gennaio, “lasciando” – si fa per dire – il posto al Derthona, poi battuto dalle vicentine in finalissima. Insomma, contando l’Europa, sarà la sesta sfida quella di martedì sera tra le venete, con bilancio dei derby di stagione che vede il Famila primeggiare con poker di vittore contro una sola – cocente e recente – sconfitta.

