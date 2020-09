Famila Wuber Schio in Svizzera: due partite amichevoli, due vittorie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Comincia bene il cammino del Famila Schio, che vince le prime due amichevoli del precampionato e comincia al meglio la propria stagione, nel campo di Friburgo (Svizzera).

Nella giornata di giovedì 10 settembre è andata in scena la prima partita, contro le padrone di casa dell’Elfic (squadra che ha militato in Eurocup), finita 68-65 per le Orange. Entrambe le squadre hanno avuto qualche difficoltà a riprendere coi ritmi di gioco, ma è stata comunque una partita combattuta e giocata col sorriso. Da sottolineare i 14 punti del neo acquisto De Pretto e il ritorno in campo di Martina Crippa, guardia reduce da un brutto infortunio.

Nemmeno il tempo di tirare il fiato che, venerdì 11, Schio è tornata sul parquet per giocare il secondo match della tre giorni elvetica: partita di alto livello contro Montpellier, vinta dalla ragazze di coach Vincent per 75-59. I 16 punti di Harmon, i 14 di Gruda, gli 11 di Sottana e i 10 di Olbis Andrè sono il simbolo del progresso dal match del giorno prima, e fanno ben sperare per il prosieguo di questo precampionato. Lo staff può ritenersi soddisfatto, ma siamo solo all’inizio, ed è bene tenere a bada l’entusiasmo.

Nel momento di riposo tra una partita e l’altra, le giocatrici hanno fatto visita al quartier generale della FourteenCompany, da anni fornitore tecnico della squadra. Altra nota positiva sono le presenze di Viviani e Battilotti, giovani del vivaio del Famila e (si spera) prossime stelle del futuro della pallacanestro italiana. Il prossimo impegno sarà venerdì 18 alle 18 in quel di Rovigo, dove si giocherà il derby con la Reyer Venezia. La strada intrapresa è quella giusta: chi ben comincia…