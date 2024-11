Il campione iridato dei pedali Pogacar si gode un weekend in Altovicentino con la fidanzata

“Avvistati” sulle strade della vallata dell’Agno e dell’Altovicentino, e in un paio di locali di ristorazione della zona, il fenomeno del ciclismo mondiale contemporaneo Tadej Pogacar e la fidanzata Urska Zigart. Lui è il campione del mondo di ciclismo su strada, dominatore delle corse a tappe classiche, e anche lei è una ciclista professionista.

Entrambi sloveni, i due personaggi arcinoti per gli appassionati del ciclismo e un filino pure del gossip sportivo avrebbero trascorso il fine settimana ospiti di un amico – dell’ambiente delle biciclette – che vive nell’Altovicentino.

Nessun appuntamento ufficiale per la coppia, almeno per quanto dato a sapersi, nel corso della visita di cortesia, senza farsi mancare le sedute di allenamento in sella alle bici da Pro che non sono passate inosservate agli occhi degli addetti ai lavori e tifosi più attenti che li hanno incrociati, senza sapere di imbattersi nel campione sloveno. Lei è pluricampionessa nazionale, quasi 28enne specialista a cronometro, mentre lui, di due anni più giovane, è reduce dal trionfo ai Mondiali di Svizzera a Zurigo di settembre, con tre Tour de France e un Giro d’Italia in bacheca tra i tanti trofei conquistati nonostante la giovane età. Entrambi hanno residenza a Montecarlo.