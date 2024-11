Il Lane “fredda” il Caldiero, l’Arzichiampo allunga la serie positiva ma con un pari

Dribbling riuscito a Verona e benefici di classifica per il L.R. Vicenza, che piazza un gol per tempo in casa del Caldiero e agguanta la quarta vittoria in cinque partite – dopo il ko di Padova – per andare così ad accorciare a -4 dai biancoscudati (in campo proprio stasera nel posticipo casalingo contro Novara), ancora imbattuti in questa stagione. Nella storica prima edizione del confronto tra i due club, dunque partita a suo modo da ricordare per il calcio veneto di serie C, Vicenza batte Caldiero 2-0 davanti a 500 biancorossi in tribuna ospite. Ennesimo gol da corner per i vicentini, in occasione del raddoppio.

Pareggio dal sapore dolceamaro per l’Arzichiampo risorto del secondo corso Bianchini: un 1-1 nel nuovo scontro diretto con la Pergolettese allunga la serie positiva a quattro incontri di fila, ma il gol subito nel finale di partita lascia più di un rammarico tra i giallocelesti. Va detto, però di un primo tempo di predominio ospite in avanti.

In attesa del completamento del 14° turno, allora, biancorossi di Vecchi più saldi di prima dei 90′ di Caldiero Terme al 2° posto con il Feralpisalò a perdere terreno alle sue spalle, 6 punti sotto. In un affollato vagone che percorre i binari dei playout l’Arzignano, in una 15esima posizione condivisa, che da cenerentola in crisi appena 15 giorni fa ha piazzato 10 punti in 4 incontri, risalendo la china dopo il cambio di conduzione tecnica e il derby berico di serie C perso 2-1. Per gli arzignanesi prossimo impegno sabato in trasferta con il Renate, per i vicentini beniamini del Menti chiamata dei tifosi in via Schio per la sfida di domenica alla Pro Vercelli.

Guardando ai gol realizzati, Rauti ripaga la fiducia della maglia da titolare in attacco sabato, mandando in vantaggio il Lane nel derby stavolta veneto nella mischia sulla linea di porta. Poi ci pensa il centrocampista ex Carrarese Della Latta, al terzo centro stagionale, firmare il raddoppio. Ad Arzignano nulla di fatto nei primi 45′, ma in apertura di ripresa è Cariolato a far sognare il poker di successi di fila finalizzando un’azione nel caos. A sgambettare però la squadra di casa gialloceleste è però un ex biancorosso, Scarsella, che a una decina di minuti dal gong piazza in rete l’uno a uno in acrobazia.

GLI HIGHLIGHTS DI L.R. VICENZA E ARZIGNANO VALCHIAMPO