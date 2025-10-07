Il Famila doma le pantere di Roseto nell’Opening Day di serie A1. “Buona la prima”

Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana 2025 (sulla Reyer Venezia) il Famila Basket Schio brilla pure nel debutto stagionale in campionato. Nella serie A1 di pallacanestro rosa è andato in scena l’Opening Day lo scorso week end, una vetrina che ha visto tutto il primo turno di campionato andare in scena al Palaleonessa di Brescia. Con “apertura” al quintetto orange che vanta i crismi di squadra da battere in virtù dello scudetto cucito sulle canotte e di un mercato costellato di rinforzi di alto livello per poter combattere tra le bi d’Europa.

Opposto a Sottana e compagne un Panthers Roseto che ha impensierito a lungo il le atlete detentrici del titolo e soprattutto il coach spagnolo Victor LaPeña, lui al debutto nella lega italiana femminile. Punteggio finale di 76-52 a favore delle vicentine, che hanno tenuto a riposo precauzionale la capitana e concesso solo un assaggio di partita all’iberica Conde, anche lui con qualche acciacco da recuperare, mentre si è vista sul parquet Zandalasini. La nazionale azzurra ha realizzato i suoi primi punti da “figliol prodigo”, subito messa dentro anche se a soli pochi giorni dal rientro in Italia dagli Stati Uniti.

La storia del match racconta di un equilibrio assoluto nel primo quarto, con difese arcigne a prevalere e Famila avanti si un punto (14-13). Le abruzzesi non mollano la presa nemmeno nella replica, anche se alla vista dell’intervallo lungo le scledensi cominciano a mettere un solco e tirare la fuga. La francese Badiane, una delle nuove giocatrici alla corte del club del patron Marcello Cestaro, è la più prolifica sottocanestro con 15 punti a fine partita, seguita in doppia cifra da Mestdagh (12) e Zanardi (11), anche loro autrici di un’ottima prova.

Se è vero che all’inizio del terzo quarto Roseto tenta di ricucire e ci arriva pure vicino, lo stesso non avviene quando il quintetto forte del tricolore gira al suo ritmo, e qui non c’è più confronto: lo strappo arriva proprio in questi minuti, guadagnando un vantaggio di 15 punti per il Famila Schio che varrà come margine di sicurezza fino alla sirena conclusiva. Raggiungendo un apice “esagerato” di +26 prima di allentare la presa nel finale di partita, concedendo solo 8 punti alle avversarie negli ultimi 10′ effettivi.

Sesto San Giovanni, Magnolia Campobasso, Dinamo Sassari e chiaramente anche la Reyer Venezia sono le altre squadre ad esordire con vittoria nella stagione 2025/2026. Domenica prossima la seconda di campionato per le arancione si propone sottoforma di derby veneto: Famila nella tana delle Lupe di San Martino, nel Padovano.

IL TABELLINO DEL MATCH – Famila Wuber Schio-People Strategy Panthers Roseto 76-52

PARZIALI TEMPI: 14-13, 35-27, 59-44

Famila Wuber Schio: Mestdagh 12, Sottana ne, Zanardi 11, Verona 9, Conde 2, Steinberga 8, Panzera 2, Andrè 7, Zandalasini 6, Badiane 15, Keys 4.

People Strategy Panthers Roseto: Puisis 4, Lucantoni 1, Nativi 0, Moroni 5, Caloro 6, Espedalle 3, Farabello 0, Brcaninovic 0, Bura 10, Coser 3, Ustby 20.

