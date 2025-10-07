Ilaria Salis, confermata l’immunità a Strasburgo

Subito dopo il voto che ha difeso l’immunità, i colleghi di Ilaria Salis si sono stretti attorno a lei per abbracciarla. Scene di esultanza anche in tutto il campo del centrosinistra.

Il commento di Ilaria Salis dopo il voto: “Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l’antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte. La lotta è tutt’altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale. Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l’autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi. Questo voto rappresenta una vittoria della libertà, della democrazia e dell’antifascismo”.