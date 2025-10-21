Il Famila affronta una trasferta “infuocata” in casa del Flammes. Dopo il tris di vittorie in A1

Famila Wuber che vince (a Broni) in campionato, Famila Beretta che si prepara a volare per la trasferta di Francia in Euroleague Women. Cambia il marchio dello sponsor ma Schio è sempre il quintetto campione d’Italia, con Sottana e compagne che non trovano un attimo di respiro nell’avvio di stagione. Peraltro costellato di successi tra campionato (tris), il week end di Supercoppa e fuori dai confini nazionali, fin qui, per la banda arancione, fatto salvo il ko in Turchia nella prima trasferta internazionale, in casa del Galatasaray.

Finalmente a roster completo dopo l’arrivo ieri della lettone Laksa di rientro dagli Stati Uniti la squadra di cestiste affidata al tecnico del Famila Victor LaPeña da oggi può contare su 13 atlete di alto livello. Domani però nella regione delle Ardenne, nel palasport transalpino infuocato del Flammes Carolo, dovrà “sacrificarne” una in tribuna. Ampia scelta e stato di forma invidiabile, insomma, con panchina lunga che sta facendo la differenza in ogni gara fin qui disputata dalle “regine” con lo scudetto cucito.

Reduce dal roboante 87-44 nel Pavese di domenica, contro un Broni praticamente doppiato nel punteggio finale e con cinque tiratrici in doppia cifra di punti e tanta energia risparmiata visti i minuti risicati concessi alle big, il Famila in versione europea si presenta al completo e pure l’extra team al terzo appuntamento del girone a 4 della prima fase a gruppi. Con un bilancio di un ko (contro le turche) all’esordio esterno e di una vittoria convincente (contro le ungheresi del Sopron) al debutto casalingo al PalaRomare.

Tornando al match di campionato di domenica, tenuta a riposo proprio la francese Badiane per far ruotare le straniere come da regolamento, ci hanno pensato Shepard, Andrè e Keys a sfornare canestri in serie. Curioso il punteggio da “multipli” di metà partita, con Schio a condurre per 40-20, nella seconda parte ancora più debordanti le orange che volano sulle ali dell’entusiasmo di quelle che qualcuno definisce seconde linee, fino al 44-87 assai largo che consente alle altovicentine di conservare il 1° posto in A1 sempre in coabitazione con Reyer Venezia e Dynamo Sassari. Prossima sfida con Brixia, ancora al palo in classifica.

Prima però la trasferta delle Ardenne, zone ben conosciute da due colonne di Schio come Giorgia Sottana e Kim Metsdagh che, unite nella vita oltre che per l’appartenenza, nella loro carriera sportiva hanno pernottato da queste parti, a Charleville-Mézières ai confini con il Belgio, proprio nella stagione in cui è scoppiata la pandemia. Duello importantissimo quello di mercoledì sera tra due formazioni che devono centrare la seconda vittoria per garantirsi una buona griglia in vista della seconda fase, giunte alla terza delle sei partite per ciascun club del girone. Palla a due alle ore 19 con diretta in streaming libero sul canale Youtube di Euroleague Women.

IL TABELLINO DEL MATCH DI A1

Logiman Broni-Famila Wuber Schio 44-87

Parziali 9-17, 11-23, 16-27

Logiman Broni: Cornelius 6, Colognesi 5, Archer 4, Natali 3, Castellani 6, Manizza 0, Gianolla ne, Crippa 7, Milani 3, Trovato Perri ne, Hayes 10, Sangan ne.

Famila Wuber Schio: Mestdagh 14, Sottana 0, Zanardi 0, Verona 5, Conde 2, Steinberga 2, Panzera 8, Andrè 14, Zandalasini 8, Keys 16, Shepard 18.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.