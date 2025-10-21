Al via la raccolta fondi per rimettere in piedi l’azienda Menti: “Aiutiamo Nicola”

L’incendio ha distrutto il tetto rischiando di mettere fine a decenni di lavoro nell’azienda vitivinicola Menti. Ma ora una raccolta fondi, messa in piedi dalla sorella del titolare Nicola Menti, fa sperare di poter ricominciare.

A Montebello Vicentino infatti, stanno cominciando i lavori di demolizione dei locali della cantina di Nicola Menti, devastata da un incendio avvenuto nei giorni scorsi.

Michela, la sorella di Nicola, ha avviato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe, che in soli due giorni ha già raggiunto la cifra di 2.700 euro.

“Il tetto ha preso fuoco dai pannelli fotovoltaici ed è bruciato ma il vino è salvo – spiega Michela Menti – La struttura e alcune attrezzature hanno subito gravi danni”.

C’è molto lavoro da fare, perché buona parte dell’immobile è compromessa. Ma non è compromessa la voglia di farcela. “Aiutiamo Nicola a rialzarsi – invoca la sorella – Decenni di lavoro e sudore rischiano di andare completamente in fumo se non diamo una mano a Nicola”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link su gofundme.com