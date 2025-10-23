Il Famila esce indenne dalle Ardenne: vince di 2 punti e per questione di centesimi di secondo

Un tiro da tre che entra nel cerchio e fa ballare la retina scatena la gioia delle francesi sul fil di sirena, per un clamoroso sorpasso al Famila Basket Schio proprio sul traguardo ma per il Flammes arriva la doccia (gelata) che spegne ogni entusiasmo. Canestro annullato, niente sorpasso, le campionesse d’Italia la spuntano per 81-79 e raddoppiano in punti nel girone di Euroleague Women.

Partita al limite dell’incredibile quella giocata ieri sera nelle Ardenne, in quel di Charleville, il parquet davvero infuocato del Flammes dove le transalpine – che arrancano nel campionato di Francia – letteralmente si trasformano. Mettendo in difficoltà di fatto per tutta la partita un Famila Schio che era partito a razzo, segnando ben 31 punti nel solo primo quarto in cui le rispettive difese erano “saltate”.

Schio ha faticato tanto in difesa questa sera mentre in attacco ha mostrato grande fluidità con Zandalasini, Shepard e Verona in doppia cifra. Certo, non semplice contenere una squadra che ha tirato con il 50% da due e da tre punti ma nel finale, il Beretta ha saputo compattarsi e portare a casa una vittoria importantissima che permette di superare in classifica proprio le transalpine. Ad assistere alla gara anche Kitija Laksa, appena arrivata dalla Wnba, e un gruppo di fedelissimi sostenitori orange.

Gli ultimi due minuti sono eterni perché Flammes, nella lotteria dei tiri liberi, si riporta a meno uno e poi sull’ultimo possesso succede l’impensabile: Zandalasini fa 1/2 in lunetta, le francesi nell’ultimo disperato tentativo trovano la tripla di Hirsch ma gli arbitri confermano all’instant replay che il canestro non è valido perché arrivato a tempo già scaduto. Il Famila strappa così una vittoria preziosissima per 79-81.

IL TABELLINO DEL MATCH

Flammes Carolo Basket – Beretta Famila Schio 79-81

Parziali 26-31, 21-15, 21-19

Flammes Carolo Basket: Brochant 9, Franchelin 14, Magassa ne, Jerome 12, Strunc 11, Dixon 12, Joens 9, Madjo 5, Hirsch 3, Gomis 4

Beretta Famila Schio: Mestdagh 8, Sottana 8, Zanardi ne, Verona 13, Conde 7, Steinberga 9, Panzera ne, Andrè 2, Zandalasini 15, Badiane 5, Keys 0, Shepard 14

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.