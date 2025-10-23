Chiusura temporanea da oggi per il sottopasso fra Olmo e Altavilla: viabilità da riqualificare

Il Comune di Altavilla Vicentina ha reso noto che, nell’ambito dei lavori legati al progetto dell’Alta Velocità Verona-Padova, è prevista la chiusura temporanea del sottopasso in direzione Olmo, lungo la Strada Provinciale 34 Altavilla. Il sottopasso non sarà infatti percorribile dalle 22 di oggi, giovedì 23 ottobre, alle 5 di lunedì 27 ottobre.

Fin dall’inizio del confronto con gli enti coinvolti, il sindaco e l’amministrazione comunale avevano espresso la propria contrarietà alla chiusura del sottopasso, punto nevralgico della viabilità della zona, evidenziando le possibili ripercussioni sulla viabilità e il disagio per i cittadini.

“Durante la recente conferenza di servizi – spiega la sindaca Rossella Zatton – è però emersa la necessità, condivisa con gli enti sovraordinati e con le imprese esecutrici dei lavori, di procedere con la chiusura per un tempo limitato e circoscritto, al fine di consentire interventi urgenti di riqualificazione della rete stradale e di posa delle infrastrutture fognarie. Va sottolineato – prosegue la prima cittadina – che non si è trattato di una scelta politica, ma di un compromesso tecnico necessario: un eventuale rifiuto da parte del Comune avrebbe comunque comportato disagi alla circolazione, senza però alcun miglioramento o vantaggio per la cittadinanza. Al contrario, collaborare per una chiusura mirata e di breve durata ha permesso di salvaguardare la funzionalità complessiva della viabilità di Altavilla Vicentina e garantire il proseguimento ordinato dei lavori”.

Il percorso alternativo consigliato prevede che i veicoli provenienti dal centro di Altavilla Vicentina e diretti verso Creazzo o Vicenza proseguano in direzione della zona industriale di Vicenza, seguendo la segnaletica per viale della Scienza e viale del Lavoro, per poi immettersi sulla Strada Regionale 11 Padana Superiore in direzione Verona, Montecchio Maggiore e Creazzo, come indicato dalla segnaletica stradale.