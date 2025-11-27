Il Famila spegne subito le Flammes francesi, sommerse dal +17 iniziale. 2° posto blindato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La partenza sprint del Beretta Famila Schio regala una serata quasi perfetta al tifo orange, con la squadra di Victor Lapeña a vincere per 74-57, in maniera netta, e cementare il 2° posto finale – dietro alle turche del Galatasaray, a punteggio pieno -. Un successo maturato già nel primo quarto di gara, quello ottenuto sulle francesi delle Ardenne, definitive terze nel gruppo a quattro squadre (ungheresi del Sopron in coda) contro un team ospite che si è ripreso solo dal giro di boa in poi, ma ormai a partita compromessa.

La vittoria agevole sul Flammes Carolo, che aveva tenuto a lungo in scacco Schio nel match di andata, vinto dalle vicentine per 81-79 per un soffio, permette di guardare con fiducia al futuro di Euroleague Women. Anche se, nella seconda fase, fa paura la compresenza delle campionesse continentali in carica di Praga.

Nell’altra sfida che conclude il primo round, il Galatasaray ha sommerso Sopron con un +50 devastante: 104-54 per le giallorosse del Bosforo. Serata epica pure per l’altra veneta d’Europa nel secondo scontro italo-transalpino, l’Umana Reyer Venezia che la spunta di un punto (57-56) sul Basket Landes e vince poi il proprio girone. Successo che arriva grazie alla coppia di tiri liberi pesanti come macigni realizzati a 5 secondi dalla sirena. Le due rivali per il tricolore del campionato italiano, quindi, avanzano a braccetto in Europa con legittime aspirazioni di farsi valere e ben volere nella corsa alla Final Six. Prossimo appuntamento al 10 dicembre a Girona (Spagna).

Tornando alla serata magnifica del PalaRomare, spicca l’americana con passaporto sloveno Shepard, vera dominatrice sottocanestro con 22 punti personali. A cui si aggiungono i 15 rimbalzi personali sotto i tabelloni di attacco e di difesa. A spiccare è pure il 22-5 con cui si chiudono i primi 10′ di contesa, una sberla in volto alle francesi, spente subito nelle velleità di conquistare il catino arancione del Famila, ieri sera forte della spinta di circa 1.500 tifosi. Zandalasini e Verona le altre giocatrici di casa in doppia cifra, bene la spagnola Conde a dispensare assist (ben 8).

IL TABELLINO DEL MATCH – Beretta Famila Schio-Flammes Carolo 74-57

Parziali 22-5, 18-16, 16-24, 17-12

Beretta Famila Schio: Zanardi 5, Verona 10, Conde 4, Panzera 8, Andrè 2, Zandalasini 11, Badiane 2, Keys 2, Shepard 22, Laksa 8.

Flammes Carolo: Brochant 13, Franchelin 7, Jerome 4, Strunc 10, Bouderra ne, Dixon 7, Madjo ne, Hirsch 2, Clarke 8, Gomis 6.

