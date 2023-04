Il Famila Wuber crolla a Venezia 76-51 in gara 2

Non riesce a ripetere l’impresa di gara uno il Famila Wuber che a Venezia crolla sotto i colpi di una solidissima Reyer che conduce per 40 minuti e si impone per 76-51. È ancora l’energia il fattore decisivo della partita ma, se mercoledì è stata sopperita con il cuore e la spinta del PalaRomare, al Taliercio non succede altrettanto, anche perché l’Umana con le spalle al muro sfodera una prestazione maiuscola.

C’è davvero poco da salvare nella prestazione delle orange che tirano molto male da due (28%), catturano 31 rimbalzi contro i 37 delle padrone di casa e creano 13 assist.

Martedì 25 aprile alle 18 con ingresso gratuito la decisiva gara 3 al PalaRomare per staccare il pass per la finale scudetto.

Un primo tempo ad inseguire

Come in gara uno, è la Reyer a mettere subito la testa avanti con una Yasuma particolarmente ispirata per il 7-2 casalingo. Howard, dopo gli zero punti di mercoledì, si carica la squadra sulle spalle con 8 punti consecutivi per il sorpasso 9-10 al 4’. L’Umana, però, rimette subito la testa avanti mentre Schio risponde colpo su colpo con Bestagno, Mestdagh e Howard fino al canestro finale di Delaere per il 18-16.

Al rientro in campo la gara viene stravolta: il Famila impiega sei minuti per sbloccarsi con la tripla di Howard e, pur subendo poco dalle avversarie (7 punti appena), da lì in avanti la situazione precipita. Schio, infatti, trova la conclusione pesante di Sottana ed il canestro di Bestagno ma subisce tantissimo in difesa: Shepard, Kuier, Santucci e Delaere fanno volare le lagunari sul 40-28 all’intervallo.

Saltano le ultime difese

Famila che sistema la difesa nei primi minuti e al 24’ con la tripla di Sottana rientra sotto la doppia cifra di svantaggio ma, purtroppo, non concretizza alcuni buoni possessi d’attacco e subisce ancora la risposta veneziana che arriva con le triple di Santucci e Kuier: 48-33 al 25’ con timeout Dikaioulakos. Orange che trovano un po’ di continuità offensiva con Keys e Bestagno ma patiscono ancora l’attacco casalingo che muove il tabellone con un’energica Shepard, Cubaj e Yasuma: 54-40 al trentesimo.

Coach Dikaioulakos prova ad affidarsi anche alla difesa a zona 2-3 ma Schio continua ad apparire sulle gambe: la tripla di Delaere, infatti, fa male ma ancora di più il tecnico per proteste a Sottana, nervosa un po’ come tutte le compagne. Schio continua ad imbarcare da una Reyer in totale fiducia che trova la tripla di Pan allo scadere che fa saltare il Taliercio: 65-48. Kuier e Santucci, sempre dall’arco, chiudono la contesa su un pesante 76-51.

Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 76-51 (18-16, 40-28, 54-40)

Umana Reyer Venezia: Villa 0, Delaere 8, Pan 10, Meldere ne, Cubaj 2, Madera 0, Yasuma 9, Fassina ne, Santucci 16, Shepard 14, Kuier 17, Nicolodi 0

Famila Wuber Schio: Mabrey 4, Bestagno 9, Mestdagh 3, Sottana 6, Verona 3, Howard 15, Sventoraite 2, Crippa 0, Keys 9, Penna 0